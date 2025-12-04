به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید محمد موحد، در نشست با رئیس جمهور که پنج شنبه ۱۳ آذر ماه در سالن جلسات استانداری برگزار شد گفت: سهم استان از توسعه، متناسب با شایستگی‌های انسانی و فرهنگی آن نیست.

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه ، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی از وضعیت بحرانی مراکز آموزش عالی، از تعطیلی یک دانشکده در شهرستان چرام خبر داد و از رئیس‌جمهور انتظار روشنی داشت و افزود: دانشگاه‌های این استان باید به مراکز تولید اندیشه، مهارت و فناوری تبدیل شوند.

وی همچنین بر تکمیل مدارس نیمه‌تمام، نوسازی فضا‌های فرسوده و توسعه هنرستان‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: اگر عدالت آموزشی شعار نیست، باید از همین جا شروع گردد.

حجت الاسلام موحد خواستار تکمیل مجتمع‌های فرهنگی هنری و تأسیس خانه مفاخر استان شد تا از نخبگان و هنرمندان حمایت شود.

وی ظرفیت استان برای میزبانی جشنواره‌های ملی و بین‌المللی را یادآور شد و افزود: چنین رویداد‌هایی هم هویت ما را زنده می‌کند و هم اقتصاد منطقه را رونق می‌بخشد.

یکی از مهم‌ترین تأکیدات نماینده کهگیلویه بزرگ، دریافت سهم عادلانه از منابع ملی بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اظهار داشت: ما نعمت نفت، آب و گاز را تنها برای خودمان نمی‌خواهیم؛ انتظار داریم سهم واقعی مردم این استان در پروژه‌های ملی دیده شود.

وی تقویت پارک علم و فناوری زاگرس را برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان حیاتی دانست و با انتقاد شدید از عدم فرصت برابر برای جوانان بومی در رقابت‌های علمی، بیان کرد: این نخبگان در نهایت به مشاغل کاذب روی می‌آورند.

حجت‌الاسلام موحد در پایان سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی همچون شهر قدیمی دهدشت به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، گردشگری در آن شکوفا نشده است، تقاضای خود را به صورت یک خواهش نهایی مطرح کرد: انتظار داریم سفر آقای دکتر پزشکیان، زمینه‌ساز یک تحول استثنایی خاص در این استان به وجود بیاورد تا مردم و مخصوصاً جوانان در حوزه اشتغال، احساس آسایش کنند.

