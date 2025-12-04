به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس هواشناسی گفت: در ساعات صبح در سواحل و جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز پدیده مه صبحگاهی همراه با کاهش موقتی میدان دید افقی و در طول روز غبارمحلی مورد انتظار است. آسمان استان قسمتی ابری همراه با گذر ابر و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مرضیه سی سی پور افزود: وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: در ساعات صبح تا ظهر امروز وزش باد‌های شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان و در ساعات بعدازظهر وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مورد انتظار است و وضعیت دریا کمی مواج خواهد شد. همچنین در جزایر خلیج فارس و برخی نقاط تنگه هرمز افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق گاه تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود. توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی جهت تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

فردا؛ جمعه ۱۴ آذر ماه دامنه فعالیت سامانه بارشی در جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی از مناطق و ارتفاعات استان بیشتر خواهد شد و احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها در جزایر و مناطق ساحلی خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی ارتفاعات استان وجود دارد؛ بنابراین توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود. این سامانه بارشی تا ساعات صبح یکشنبه ۱۶ آذر ماه در مناطق دریایی یاد شده فعالیت خواهد داشت.

به لحاظ دمایی طی فردا بدلیل ابرناکی و افزایش رطوبت نسبی افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه پیش بینی می‌شود و از روز شنبه ۱۵ آذر کاهش دمای کمینه در سطح استان مورد انتظار است.