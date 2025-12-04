پخش زنده
امروز: -
پیشبینی شده امسال ۳۲۰ کیلوگرم زعفران از سطح زیر کشت این محصول در طبس برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: برداشت زعفران از مزارع شهرستان طبس از نیمه دوم آبان ماه آغاز شده و پیشبینی میشود امسال ۳۲۰ کیلوگرم از این طلای سرخ از سطح زیر کشت ۱۵۲ هکتاری منطقه برداشت شود.
الله بخش پور تعداد بهرهبرداران این محصول را ۶۵۴ نفر اعلام کرد و افزود: این آمار نشاندهنده نقش مهم زعفران در ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنان منطقه است.
وی گفت:اگرچه زعفران به عنوان یک محصول کمآببر شناخته میشود، اما گزارشها حاکی از آن است که خشکسالیهای پی در پی تأثیر محسوسی بر عملکرد مزارع گذاشته و منجر به کاهش محصول نسبت به پتانسیل واقعی مزارع شده است.
روستاهای اسفندیار. دیهوک و مرغوب بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در شهرستان طبس دارا هستند.