به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: برداشت زعفران از مزارع شهرستان طبس از نیمه دوم آبان ماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۲۰ کیلوگرم از این طلای سرخ از سطح زیر کشت ۱۵۲ هکتاری منطقه برداشت شود.

الله بخش پور تعداد بهره‌برداران این محصول را ۶۵۴ نفر اعلام کرد و افزود: این آمار نشان‌دهنده نقش مهم زعفران در ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنان منطقه است.

وی گفت:اگرچه زعفران به عنوان یک محصول کم‌آب‌بر شناخته می‌شود، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که خشکسالی‌های پی در پی تأثیر محسوسی بر عملکرد مزارع گذاشته و منجر به کاهش محصول نسبت به پتانسیل واقعی مزارع شده است.

روستا‌های اسفندیار. دیهوک و مرغوب بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در شهرستان طبس دارا هستند.