مراقبت از سالمندان در روز‌های آلوده در برنامه «دکتر سلام» و پخش آثار سلطان کنگ‌فو از قاب شبکه‌های سیما تماشایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آلودگی هوا در فصل پاییز و زمستان می‌تواند سلامت سالمندان را بیش از سایر گروه‌ها تحت‌تأثیر قرار دهد و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد.

برنامه «دکتر سلام» پنجشنبه ۱۳ آذر با حضور دکتر ژاله زنده‌یه، متخصص طب سالمندی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، به بررسی اثرات آلودگی هوا بر سلامت سالمندان می‌پردازد.

در این برنامه، نکات پزشکی کاربردی برای کاهش عوارض آلودگی هوا، روش‌های مراقبت تنفسی، نقش تغذیه و اهمیت پایش علائم در سالمندان مطرح خواهد شد. همچنین دکتر طهماسبی اجرای این قسمت را برعهده دارد.

پخش آثار جکی چان

شبکه نمایش سیما در مسیر خاطره‌بازی با فیلم‌های مطرح تاریخ سینما از همین هفته باکس‌های ویژه آخر هفته خود را به نمایش فیلم‌های جکی چان اختصاص می‌دهد.

جکی چان به عنوان کمدین کنگ‌فوکار هنگ کنگی در سینمای جهان شناخته می‌شود که مجموعه آثارش طی چند دهه در زمره محبوب‌ترین آثار گونه اکشن ورزشی برای سینما دوستان است.

شبکه نمایش مجموعه‌ای از فیلم‌های محبوب جکی‌چان را در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه روی آنتن می‌برد. این مجموعه از ۱۳ تا ۲۸ آذر پخش خواهد شد.

بر اساس جدول پخش منتشرشده، این شبکه در پنج‌شنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۱ فیلم «خشم اژد‌های جوان» و در جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۹ فیلم پرفروش «کونگ فو یوگا» را نمایش می‌دهد.

در ادامه، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۱ فیلم اکشن «تعقیب و گریز» و جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۹ اثر ماجراجویانه «ببر‌های پرنده» روی آنتن خواهند رفت.

فیلم‌های جکی‌چان در هفته سوم با پخش فیلم «ضربه‌های کشنده» در پنج‌شنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۱ ادامه یافته و با نمایش فیلم «فولاد خونین» در جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۹ به پایان می‌رسد.