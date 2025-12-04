به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین های سوگواری برای ام البنین (س) از شب گذشته تاکنون در جای جای شهر های آبادان و خرمشهر برگزار می شود.

مردم بویژه مادران شهدا با حضور در مراسم ها و آیین های سوگواری و تکریم مادران و همسران شهدا شرکت می کنند.

به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س)، مردم در نقاط مختلف شهر با برگزاری مراسم ها، سخنرانی و عزاداری مادران و همسران شهدا را تکریم کردند و بر ادامه راه آنان در بصیرت و صبر تاکید کردند.

همچنین شب گذشته جمعی از مسئولان، خانواده شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت علی این مهزیار به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س)، در آئین ملی و سراسری تجلیل از مادران و همسران شهدا گرد هم آمدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد شامگاه چهارشنبه همزمان با ایام وفات حضرت‌ام‌البنین (س) در آیین ملی و سراسری شکوه ایثار تجلیل از مادران و همسران شهدا در حرم علی ابن مهزیار گفت: شهدای عزیز ما امروز چشمان چراغ و روشنی‌بخش ملت ایران هستند و به تعبیر مقام معظم رهبری، همین برای سربلندی شما کافی است که این مسیر را ادامه دادید.

۱۳ جمادی الثانی سالروز وفات‌ام البنین (س) به پاس ایثار، فداکاری، صبر و پایداری مادران و همسران شهدای هشت سال دفاع مقدس، روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته است.

نام اصلی این بانوی بزرگوار فاطمه کلابیه بوده است که بعد‌ها پس از ازدواج با امام علی (ع) با کنیه‏ «امُّ البنین» (مادر پسران) مشهور شد.

پدرش حزام و مادرش ثمامه یا لیلا نام داشت از خاندان بنی‌کلاب از اجداد بزرگ حضرت محمد مصطفی (ص) که دارای خوبی‌ها و صفات خانوادگی مشترک بودند.

ثمره ازدواج حضرت علی با او چهار پسر رشید به نام‌های عباس، عبدالله، جعفر و عثمان بود که به‌دلیل داشتن همین پسران، او را‌ام‏‌البنین یعنی مادر پسران می‌خواندند.

فرزندان‌ام‌البنین همگی در کربلا به شهادت رسیدند و نسل ایشان از طریق عُبیداللّه‏ فرزند حضرت ابوالفضل ادامه یافت.

با شهادت چهار فرزند‌ام ‏البنین در کربلا، وی به افتخار مادر شهیدان بودن نائل شد و در کنار همسر شهید بودن، افتخاری دیگر بر صفحه افتخاراتش افزوده شد.