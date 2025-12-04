پخش زنده
امروز: -
در سالروز وفات حضرتام البنین (س)، آئین های سوگواری در آبادان و خرمشهر در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین های سوگواری برای ام البنین (س) از شب گذشته تاکنون در جای جای شهر های آبادان و خرمشهر برگزار می شود.
مردم بویژه مادران شهدا با حضور در مراسم ها و آیین های سوگواری و تکریم مادران و همسران شهدا شرکت می کنند.
به مناسبت سالروز وفات حضرتام البنین (س)، مردم در نقاط مختلف شهر با برگزاری مراسم ها، سخنرانی و عزاداری مادران و همسران شهدا را تکریم کردند و بر ادامه راه آنان در بصیرت و صبر تاکید کردند.
همچنین شب گذشته جمعی از مسئولان، خانواده شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت علی این مهزیار به مناسبت سالروز وفات حضرتام البنین (س)، در آئین ملی و سراسری تجلیل از مادران و همسران شهدا گرد هم آمدند.
حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد شامگاه چهارشنبه همزمان با ایام وفات حضرتامالبنین (س) در آیین ملی و سراسری شکوه ایثار تجلیل از مادران و همسران شهدا در حرم علی ابن مهزیار گفت: شهدای عزیز ما امروز چشمان چراغ و روشنیبخش ملت ایران هستند و به تعبیر مقام معظم رهبری، همین برای سربلندی شما کافی است که این مسیر را ادامه دادید.
۱۳ جمادی الثانی سالروز وفاتام البنین (س) به پاس ایثار، فداکاری، صبر و پایداری مادران و همسران شهدای هشت سال دفاع مقدس، روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته است.
نام اصلی این بانوی بزرگوار فاطمه کلابیه بوده است که بعدها پس از ازدواج با امام علی (ع) با کنیه «امُّ البنین» (مادر پسران) مشهور شد.
پدرش حزام و مادرش ثمامه یا لیلا نام داشت از خاندان بنیکلاب از اجداد بزرگ حضرت محمد مصطفی (ص) که دارای خوبیها و صفات خانوادگی مشترک بودند.
ثمره ازدواج حضرت علی با او چهار پسر رشید به نامهای عباس، عبدالله، جعفر و عثمان بود که بهدلیل داشتن همین پسران، او راامالبنین یعنی مادر پسران میخواندند.
فرزندانامالبنین همگی در کربلا به شهادت رسیدند و نسل ایشان از طریق عُبیداللّه فرزند حضرت ابوالفضل ادامه یافت.
با شهادت چهار فرزندام البنین در کربلا، وی به افتخار مادر شهیدان بودن نائل شد و در کنار همسر شهید بودن، افتخاری دیگر بر صفحه افتخاراتش افزوده شد.