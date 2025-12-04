به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پانزدهمین جشنواره استانی مالک‌اشتر سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین صبح امروز با حضور سردار سرتیپ پاسدار عبدالرسول مهوری معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار رستمعلی رفیعی آتانی فرمانده سپاه استان قزوین، حجت‌الاسلام علی یوسفی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان، جواد حق‌لطفی معاون عمرانی استاندار قزوین و جمعی از فرماندهان، مدیران، بسیجیان و رزمندگان در حسینیه حضرت زهرا(س) برگزار شد.



سردار عبدالرسول مهوری در ابتدای سخنان خود با اشاره به شخصیت‌های برجسته و ولایت‌مدار استان قزوین گفت: این استان مزین به نام بزرگانی چون شهید رجایی، شهید بابایی، شهید حسن‌پور، شهید لشگری و شهدای سرافراز، شهید حاجی‌زاده است که هرکدام ستارگانی در آسمان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی هستند.



معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شهادت فرماندهان بلندپایه در جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: نبود فرماندهان بزرگی چون سردار سلامی، این فرمانده فهیم، دانشمند و مهربان و شهید حاجی‌زاده و شهید باقری و شهید رشید، حقیقتاً دل همه ما را محزون می‌کند.



پاسداری از انقلاب؛ تکلیف الهی

سردار مهوری با بیان اینکه پاسداران و بسیجیان لباس سبز را برای انجام تکلیف الهی پوشیده‌اند، تصریح کرد: در این مسیر هر اتفاقی برای ما بیفتد اگر منجر به شهادت شود، موجب سربلندی و اقتدار ما خواهد بود.



معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از انسجام و همراهی مجموعه سپاه استان قزوین گفت: در استان قزوین همدلی و هماهنگی کم‌نظیری دیده می‌شود و مقام معظم رهبری نیز همواره بر همین انسجام ملی و استانی تأکید داشته‌اند.



اهمیت جشنواره مالک‌اشتر و اشراف فرماندهی

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران تأکید کرد: جشنواره مالک‌اشتر بر اساس ارزیابی‌های دقیق حوزه اشراف برگزار می‌شود و کسب رتبه‌های برتر توسط سپاه استان قزوین جای تبریک دارد. این جشنواره بر پایه اشراف فرماندهی کل سپاه شکل گرفته است.



مهوری با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره اشراف افزود: رهبر معظم انقلاب، سال ۱۳۸۰ فرمودند؛ می‌خواهیم همیشه بر نیروهای مسلح اشراف کلی داشته باشیم و این با بازرسی‌های موردی به دست نمی‌آید. اشراف باید روندها، روحیه، تجهیزات، آموزش و انضباط را رصد کند.



معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: رهبر انقلاب اشراف را همانند یک مانیتور بزرگ توصیف کرده‌اند که همه واقعیت‌ها را روشن می‌کند و مسیر حرکت به‌سوی افق‌های تعیین‌شده را نشان می‌دهد.



ویژگی‌های فرماندهی سردار شهید سلامی

سردار مهوری با اشاره به نقش ویژه سردار شهید حسین سلامی در توسعه فرهنگ اشراف و تحول سپاه افزود: سردار سلامی شخصاً موضوع اشراف را پیگیری می‌کرد و هیچ گزارشی را بدون مطالعه امضا نمی‌کرد. او سپاه را سازمانی پویا، نوآور، متحول و جوان توصیف می‌کرد.



معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قرائت بخش‌هایی از بیانات سردار سلامی افزود: از دیدگاه سردار، ارزش‌های سپاه ثابت است اما روش‌ها و ساختارها باید تغییر کند. سپاه نهادی است که جامعه، نقصی در آن نمی‌پذیرد و باید همواره در احسن تقویم باشد. اما در این مسیر گزارش‌دهی دقیق نیز بخشی از مدیریت حرفه‌ای است.



اشاره به نقش شهید حاجی‌زاده در بازدارندگی دشمن

سردار مهوری در بخشی از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهید حاجی‌زاده در هوا و فضای سپاه یادآور شد: شهید حاجی‌زاده از فرماندهانی بود که مشت فرمانده معظم کل قوا را پر کرد. در جنگ ۱۲ روزه اخیر دیدیم که توان موشکی هوافضای سپاه، دشمن را به زانو درآورد. آنچه دشمن را وادار به توقف کرد، ضربات موشکی و اقتدار راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود.



معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فرماندهان و بسیجیان استان قزوین، اظهار داشت: برای همه شما که در این مسیر مقدس گام برداشته‌اید آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که همواره، همچون امروز، در تحقق مأموریت‌ها و ارتقای جایگاه سپاه پیشگام باشید.