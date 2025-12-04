به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

آتالانتا ۴ - ۰ جنوآ

ناپولی ۱ - ۱ کالیاری (در ضربات پنالتی ۹ - ۸ به سود ناپولی) (گل ناپولی: لورنزو لوکا در دقیقه ۲۸)

اینتر ۵ - ۱ ونتزیا (گل‌های اینتر: اندی دیوف در دقیقه ۱۸، فرانچسکو اسپوزیتو ۲۰، مارکوس تورام ۳۴ و ۵۱ و آنژ بونی ۷۵)

* برنامه - پنج شنبه ۱۳ آذر:

بولونیا - پارما

لاتسیو - میلان

- پیش از این تیم یوونتوس به دور یک چهارم نهایی راه یافت.

- دیدار تیم‌های رم با تورینو به ۲۴ دی و فیورنتینا با کومو به ۸ بهمن موکول شد.