دستگیری باند سارقان حرفهای در ایلام
فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری چهار سارق حرفهای و کشف بیش از ۲۷ فقره سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر وقوع سرقت کابلهای مخابراتی، کابل برق و همچنین سرقت از ماشینهای سنگین پارکشده در سطح شهر ایلام، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، موفق به شناسایی ردپای چهار سارق حرفهای شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: متهمان در بازجوییهای اولیه به ارتکاب ۲۷ فقره انواع سرقت در سطح شهر ایلام اعتراف کردهاند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سردارسلمانی در پایان با هشدار به سارقان تأکید کرد که پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه قاطعانه برخورد میکند و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و گزارش موارد مشکوک به مرکز ۱۱۰، در پیشگیری از سرقت مشارکت داشته باشند.