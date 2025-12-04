خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع سرقت کابل‌های مخابراتی، کابل برق و همچنین سرقت از ماشین‌های سنگین پارک‌شده در سطح شهر ایلام، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت. به گزارش؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع سرقت کابل‌های مخابراتی، کابل برق و همچنین سرقت از ماشین‌های سنگین پارک‌شده در سطح شهر ایلام، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، موفق به شناسایی ردپای چهار سارق حرفه‌ای شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب ۲۷ فقره انواع سرقت در سطح شهر ایلام اعتراف کرده‌اند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردارسلمانی در پایان با هشدار به سارقان تأکید کرد که پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه قاطعانه برخورد می‌کند و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و گزارش موارد مشکوک به مرکز ۱۱۰، در پیشگیری از سرقت مشارکت داشته باشند.