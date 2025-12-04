به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاونت‌های این مرکز با اختصاص ظرفیت‌های رسانه ملی به معرفی هر چه بهتر نگارستان ایران سرزمین برادری در این رویداد عظیم با تمام توان می‌پردازند.

معاونت سیمای گلستان با ویژه برنامه «ایران جان – گلستان ایران (صبح عالی)» از ۱۵ آذر ساعت٠٦:۴۵به مدت ٦٠ دقیقه و در روز جمعه این برنامه به صورت پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز زن و ویژه برنامه «ایران قهرمان (ورزشی)» را از ساعت ١١:۵٠ در این هفته به مدت ٦٠ دقیقه از شبکه سه سیما روی آنتن می‌برد.

ویژه برنامه‌های «ایران سلامت» در ساعت ٠٩:٠٠ صبح و «ملت بیدارتر» را از ساعت ١٠:٠٠ صبح هر کدام به مدت ٦٠ دقیقه در این هفته رویداد ملی به غیر از یکشنبه و جمعه و «آفتاب شرقی» را هر روز در ساعت ١٢:٠٠ به مدت ٦٠ دقیقه، ویژه برنامه «روز دانشجو» را در روز یکشنبه در ساعت ٠٩:٠٠ صبح به مدت ١٢٠ دقیقه، «ورزش و مردم» را روز جمعه از ساعت ١٠:٠٠ صبح به مدت ٦٠ دقیقه و ویژه برنامه «گنج آبی (خلیج فارس)» را در روز جمعه از ساعت ١١:٠٠ به مدت ١٢٠ دقیقه از شبکه یک سیما تقدیم مردم ایران اسلامی می‌کند.

ویژه برنامه سریال طنز «تاکسی خنده» را از ساعت ١١:٠٠ به مدت ١٢٠ دقیقه در این رویداد ملی از شبکه نسیم پخش می‌کند.

معاونت سیما برنامه سریال «بازگشت» و ویژه برنامه «فرصت» را از ۱۵ تا ٢٠ آذر، «عصرخانواده» را روز‌های سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ١٦:٠٠ به مدت ٦٠ دقیقه، «صبحانه ایرانی» و «زمانه» را روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه هر کدام به ترتیب ساعت ٠٧:٠٠صبح و ساعت ٢٣:٠٠به مدت ١٨٠ دقیقه و تله فیلم «پس کی بریم خواستگاری» را روز جمعه ٢۱ آذر از شبکه دو سیما روی آنتن می‌برد.

همچنین برنامه «دانش بنیان (مسیر توسعه)» را در این ایام از ساعت ٠٠: ۱۵به مدت ٦٠ دقیقه از شبکه چهار سیما پخش می‌کند و برنامه «به خانه برمیگردیم» را از شنبه تا دوشنبه از ساعت ١٦:٠٠ به مدت ٦٠ دقیقه و ویژه برنامه «تانیایش» را از ساعت ١٢:٠٠ به مدت ٦٠ دقیقه دوشنبه و سه شنبه از شبکه تهران و برنامه‌ی «ایران من» ساعت ١٠:٠٠صبح و برنامه‌های «انارستان (طب سنتی)» را ساعت١٦:٠٠ به مدت ٦٠ دقیقه از شبکه افق و برنامه زنده معارفی «میعادگاه عاشقان (معرفی مساجد)» را از شبکه قرآن از ساعت ١۴:٠٠به مدت ٦٠ دقیقه در این ایام برای بینندگان شبکه‌های سراسری پخش می‌کند.

معاونت سیما ویژه برنامه‌های «نمایشگاه دانش آموزی» را ساعت٠۸:٠٠صبح و «مهارت آموزی» را ساعت ١٠:۳٠ روز‌های سه شنبه و چهارشنبه، ویژه برنامه «روز زن» را چهارشنبه از ساعت ۱۸:٠٠ به مدت ١٢٠ دقیقه، «هم شاگردی» را روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ١٩:٠٠ به مدت ٩٠ دقیقه و برنامه «پرسشگر» روز جمعه ٢۱ آذر ساعت ٠٠: ٢٢ به مدت ۷٠ دقیقه از شبکه آموزش پخش می‌کند.

معاونت صدای گلستان هم در این رویداد ملی و به منظور انعکاس هر چه بهتر استان گلستان در این رویداد عظیم ملی با ویژه برنامه «گلستان ایران» به صورت زنده در ۷ قسمت از ساعت ٠۸:۳٠ به مدت ٩٠ دقیقه با هدف بیان زیبایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری نگارستان ایران سرزمین برادری با حضور کارشناسان در قالب یک برنامه گفت‌و‌گو محور، همچنین رادیو گلستان در این ایام با ویژه برنامه «گلستان بانوی ایران» ویژه بانوان شایسته استان، بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بانوان نمونه استان و ایثارگر استان از ساعت ۱٠: ۱٠ به مدت ۵٠ دقیقه ویژه رویداد ملی ایران جان روی آنتن می‌رود.

از دیگر برنامه‌های رادیو گلستان در این رویداد ملی از ساعت ٠٠: ۱۵به مدت ٦٠ دقیقه با ویژه برنامه «گلستان ایران» در قالب برنامه مجله محور از شبکه‌های استانی با موضوع جاذبه‌های گردشگری، مشاهیر، مفاخر و گفتگوی کارشناسی و ... پخش می‌شود و از ساعت۱۸:۳٠ به مدت ٩٠ دقیقه با عنوان «گلستانه» روی آنتن می‌رود.

رادیو ترکمنی برون مرزی با ویژه برنامه «سایرایاراولکام» بصورت زنده در این رویداد عظیم ملی از ساعت ٠٠: ۱۵ در ٦ قسمت به مدت ٩٠ دقیقه با بخش‌هایی از قبیل حضور کارشناسان مذهبی، سیاسی و فرهنگی، معرفی مناطق دیدنی ترکمن صحرا و استان، توانمندی‌های استان، معرفی صنایع دستی ترکمن ها، ارتباط زنده با مسئولین و روحانیون اهل سنت و گزارش مردمی و ...، «نمایش رادیویی» در۷ قسمت ۳٠ دقیقه‌ای با موضوع فرهنگ ترکمن، اسب ترکمن، فرش، عروسی ترکمن ها، رسم و رسوم و آداب و سنن قوم ترکمن و ... «نغمه ها» ۷ برنامه ٢۵ دقیقه‌ای که یک برنامه موسیقیایی است، «در آینه شعر» ۷ برنامه ۵ دقیقه‌ای شعر و اشعار شاعران ترکمن را در این رویداد ملی ایران جان برای شنوندگان داخل و خارج از استان و کشور پخش می‌کند.

معاونت خبر مرکز هم همگام با سایر معاونت‌های تولیدی در این رویداد ملی با 13 برنامه «گفت‌و‌گو محور» از شبکه خبر به مدت ٦٠ دقیقه با موضوعات مختلف روز کشور، ۱۱٠ گزارش خبری و ۱٠٠ گزارش تلویزیونی، ۸۵ گزارش رادیویی با موضوع ایران جان – گلستان ایران به این رویداد ملی می‌پردازد.

معاونت فضای مجازی نیز همراه با دیگر معاونت‌های مرکز اقدام به تولید و بارگذاری مطالب متنوع با موضوع رویداد ایران جان -گلستان ایران در قالب‌های پوستر، عکس نوشت، کلیپ، موشن‌گرافیک و راه اندازی پویش مردمی با محوریت نگارستان ایران سرزمین برادری در قالب ویژه برنامه «مردمستان» کرده است و برای نخستین بار در بین مراکز، «شبکه راویان جوان» هر روز با حداقل ٣ ولاگ راوی گلستان ایران هستند که مجموعه‌ای از راویان، فعالان تولید محتوا و کنشگران فعال فضای مجازی استان گلستان را تشکیل می‌دهند و این معاونت مستند «شهید طا‌ها گرایلو» را در ٣ قسمت ٢ دقیقه‌ای، کمیک موشن «مدرسه ایران (شهید طا‌ها گرایلو)»، پویا نمایی «آقای فلان» ویژند این مرکز را در ٣ قسمت ٢ دقیقه‌ای، مجموعه استوری کلاژ موشن از ١۴ شهرستان، ٦٠ قسمت استوری موشن درباره شعار سال با عنوان «گلستان فرصت سرمایه گذاری»، پویا نمایی ٣ بعدی که با کمک هوش مصنوعی روایتی کوتاه از «دیوار دفاعی گرگان» و با تهیه ویدئوکامنت‌های در لحظه در این رویداد مشارکت خواهند کرد و نشر بسته‌های ویژه فضای مجازی از برنامه‌های سیما و صدا از جمله عملکرد معاونت فضای مجازی رسانه استانی در خصوص این رویداد عظیم ملی خواهد بود.