پلیس راه مازندران محدودیتهای ترافیکی را برای محورهای چالوس، هراز و سوادکوه تا صبح روز شنبه (۱۵ آذر) اعلام کرد که شامل محدودیت یکطرفه برای خودروها میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پلیس راه استان مازندران محدودیتهای ترافیکی را برای محورهای اصلی مواصلاتی استان تا صبح روز شنبه (۱۵ آذر ۱۴۰۴) اعلام کرد.
بر اساس این اعلام، مهمترین محدودیتها به شرح زیر است:
محورها: کرج-چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس.
زمان: از هماکنون تا ساعت ۸ صبح روز شنبه (۱۵ آذر).
تبصره: موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری مجاز هستند.
پنجشنبه و شنبه: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی اعمال میشود.
جمعه ۱۴ آذر: محدودیتهای قطعی به شرح زیر اجرا میشود:
از ساعت ۱۲ ظهر: ممنوعیت تردد به مقصد چالوس از ابتدای آزادراه تهران-شمال.
از ساعت ۱۳: بسته شدن کامل مسیر از پل زنگوله (انتهای تونل البرز) به سمت چالوس.
از ساعت ۱۵: یکطرفه شدن محور از مرزنآباد به سمت تهران.
از ساعت ۲۴: پایان طرح و بازگشت ترافیک به حالت دوطرفه.
پنجشنبه و جمعه: در صورت ترافیک سنگین، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال میشود.
محور چالوس: تردد کلیه تریلرها، کامیونها و کامیونتها کماکان ممنوع است.
محور هراز:
تردد کلیه تریلرها ممنوع است.
تردد کامیونها و کامیونتها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ شب ممنوع است.
پلیس راه مازندران از مسافران درخواست کرد با برنامهریزی سفر و رعایت قوانین، در ایجاد ترافیک روان و کاهش حوادث رانندگی همکاری لازم را به عمل آورند.