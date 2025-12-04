پلیس راه مازندران محدودیت‌های ترافیکی را برای محورهای چالوس، هراز و سوادکوه تا صبح روز شنبه (۱۵ آذر) اعلام کرد که شامل محدودیت یک‌طرفه برای خودروها می‌شود.

بر اساس این اعلام، مهم‌ترین محدودیت‌ها به شرح زیر است:

١. ممنوعیت تردد موتورسیکلت:

محورها: کرج-چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس.

زمان: از هم‌اکنون تا ساعت ۸ صبح روز شنبه (۱۵ آذر) .

تبصره: موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری مجاز هستند.

٢. محدودیت برای وسایل نقلیه سبک:

محور چالوس:

پنج‌شنبه و شنبه: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی اعمال می‌شود.

جمعه ۱۴ آذر: محدودیت‌های قطعی به شرح زیر اجرا می‌شود: از ساعت ۱۲ ظهر: ممنوعیت تردد به مقصد چالوس از ابتدای آزادراه تهران-شمال. از ساعت ۱۳: بسته شدن کامل مسیر از پل زنگوله (انتهای تونل البرز) به سمت چالوس. از ساعت ۱۵: یک‌طرفه شدن محور از مرزن‌آباد به سمت تهران. از ساعت ۲۴: پایان طرح و بازگشت ترافیک به حالت دوطرفه.



محور هراز:

پنج‌شنبه و جمعه: در صورت ترافیک سنگین، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال می‌شود.

٣. محدودیت برای وسایل نقلیه سنگین:

محور چالوس: تردد کلیه تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها کماکان ممنوع است.

محور هراز: تردد کلیه تریلرها ممنوع است. تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) در روزهای پنج‌شنبه و جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ شب ممنوع است.



پلیس راه مازندران از مسافران درخواست کرد با برنامه‌ریزی سفر و رعایت قوانین، در ایجاد ترافیک روان و کاهش حوادث رانندگی همکاری لازم را به عمل آورند.