به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌ الاسلام و المسلمین عبداللهی که در حاشیه چهل و هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان یزد کرده بود، در دیدار با علما، روحانیون و طلاب ضمن ابلاغ سلام گرم رئیس قوه قضاییه، از تلاش‌های روحانیت برای اعتلای دین و جامعه اسلامی قدردانی کرد.

وی با اشاره به سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س) روز تکریم از مادران و همسران شهدا افزود: ویژگی برجسته این شخصیت ممتاز اسلام، تربیت فرزندانی بود که در مسیر ولایت و همراهی با امام زمان خویش قدم برداشتند و الگوی بی بدیل برای مادران و همسران گرانقدر شهدا بود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: مادران شهدا به تأسی از ایشان، فرزندان خود را برای دفاع از اسلام، نظام و خاک این سرزمین راهی جبهه‌های نبرد با استکبار کردند که در طول حیات طیبه نظام اسلامی همواره ادامه داشت.

وی تصریح کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز این بصیرت، ایستادگی، آگاهی و ایمان قلبی مادران و همسران صبور شهدا به وضوح دیده شد، تا مشت محکمی باشد بر دهان دشمنان و بدخواهان نظام که به دنبال ایجاد تفرقه و چند دستگی در جامعه بودند.

عبداللهی اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه، رهبر معظم انقلاب فرمانی صادر کردند که انسجام ملی حفظ شود. این رویکرد باید سرلوحه همه نهاد‌ها باشد. نباید همه نگاه‌ها تنها متوجه قوه قضاییه شود.

وی ادامه داد: قوانین موجود، ظرفیت لازم برای سالم‌سازی محیط اجتماعی و ایجاد امید در بین آحاد مردم را دارند. نظارت بر اجرای قانون، وظیفه ماست، نه اجرای مستقیم آن. در کنار چالش‌ها، گاه عوامل بیرونی و داخلی موجب کندی کار می‌شوند، اما غفلتی در مسیر وجود ندارد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر احیای نقش روحانیون به عنوان مبلغان دینی و جهادگران عرصه تبیین گفت: حوزه‌های علمیه علاوه بر انجام وظایف و رسالت طلبگی خود که تبیین، آگاهی بخشی و هدایت فکری جامعه در مقابل هجمه‌های گسترده از بمباران خبری، دروغ پراکنی و شایعه سازی توسط دشمنان و معاندین نظام است، باید در تصمیم‌سازی‌های کلان نظام نیز جایگاه شایسته خود را بازیابند، چرا که حضور پر رنگ این عزیزان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، موجب تقویت ارزش‌های اخلاقی در جامعه خواهد شد.

وی با مروری بر سیر جذب طلاب در حوزه‌های علمیه و تجلیل از اقدامات و پیشینه علمی و معنوی طلاب یزدی بیان داشت: افزایش اقبال به تحصیل علوم دینی در استان یزد، اتفاقی ارزشمند، مبارک و حاکی از پویایی مذهبی در این خطه است و حوزه‌های علمیه در این استان از همان ابتدا در تولید علم و تربیت طلاب مهذب پیشتاز بوده‌اند.

عبداللهی افزود: این موضوع بیانگر دانش، ایمان، تقوا و بصیرت مردم انقلابی و ولایتمدار این استان است که همواره در مسیر انقلاب و نظام اسلامی ثابت قدم بودند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این ویژگی ارزشمند مردم یزد تأکید دارند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این‌که شما توانسته‌اید عنوان مقدس طلبگی را برگزینید و مُهر سربازی حضرت ولی‌عصر (عج) را بر پیشانی خود ثبت کنید، توفیقی بزرگ و موهبتی الهی است، بنابراین از این فرصت ارزشمند بیشترین بهره را ببرید و هر چه می‌توانید سرمایه‌های علمی و معنوی خود را افزایش دهید، چرا که غفلت از آن خسارت به دنبال دارد.

وی افزود: اگر طلاب در علوم پایه به ویژه ادبیات و منطق تقویت شوند، به کفایت علمی لازم خواهند رسید. علم و تقوا دو رکن مکمل رشد طلبه‌اند؛ علم بدون تقوا ناقص و تقوا بدون علم ناکارآمد است. این دو باید در کنار هم پیش بروند تا سلامت دین در جامعه استوار بماند.

عبداللهی با اشاره به نیاز دستگاه قضایی به نیرو‌های حوزوی متخصص خاطرنشان کرد: قوه قضاییه امروز به طلاب و روحانیون باتجربه، صاحب اندیشه و علاقمند نیاز دارد، کسانی که بتوانند با عمق علم و بینش دینی خود در جایگاه قاضی، عدالت را در جامعه اسلامی گسترش دهند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین درباره نقش روحانیت در مدیریت کشور گفت: از آنجایی که بخش قابل توجهی از مدیران نظام از قشر روحانیت هستند، باید از این فرصت برای بصیرت افزایی و فرهنگ‌سازی دینی بهره برد برخورد صِرف با ناهنجاری‌ها کافی نیست، بنابراین باید موضوع فرهنگ سازی و ارتقاء سطح فرهنگی و بازنگری در شیوه‌های مدیریت فرهنگی را جدی گرفت.