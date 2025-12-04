پخش زنده
امروز: -
شهردار منطقه ۱۸ تهران از تعریض خیابان زندیه یافتآباد با تملک ۵۳ واحد مسکونی و تجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی با بیان اینکه این خیابان که از تقاطع چهارراه شهدای یافتآباد آغاز میشدو بیش از ۵۰ سال گرفتار ترافیک و صعوبت در تردد شهروندان بود، تصریح کرد: عمده علت وقوع این مشکلات در این محله پرجمعیت تهران، فقدان تامین منابع مالی به ارزشی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان، اختلافات، تعارضات قومی و مشکلات اسناد و مدارک مالکان و سکنه این خیابان بود. به این ترتیب هر طرح توسعه و شهرسازی برای گرهگشایی از مشکلات مردم این منطقه به بنبست میرسید.
محمدی به استفاده از روشهای جدید توسعه شهری برای نوسازی و تعریض خیابان زندیه در محله یافتآباد اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم خانههای مجاور این محور را بهصورت تهاتری با دیگر مجتمعهای مسکونی، تملک کنیم. به این ترتیب بدون صرف ریالی هزینه از خزانه شهرداری تهران، همه املاک معارض خریداری و تخریب شدند.
شهردار منطقه ۱۸ پایتخت با بیان اینکه دهانه چهارراه خیابان زندیه در گذشته تنها ۸ متر عرض داشت، افزود: همین موضوع موجبات ازدحام فراوان و ترافیکهای خستهکننده برای شهروندان را فراهم کرده بود. این خیابان سابقاً حتی پیادهرو یا فضای سبز هم نداشت و شدیداً موجبات مشکلات عدیدهای برای شهروندان شده بود.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در این دوره مدیریت شهری برای تعریض خیابان زندیه در محله یافتآباد، اضافه کرد: بالغ بر ۵۳ پلاک مسکونی یا مغازه تجاری در این خیابان تملک و تخریب شدند. تخریب املاک معارض، عرض این خیابان ۸ متری را تا ۲۴ متر افزایش داد! فضایی که برای احداث پیادهراه و تردد سادهتر خودروهای سواری مورد استفاده قرار گرفت.