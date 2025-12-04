بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی زاگرس به عنوان نخستین بیمارستان خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد، امروز همزمان با سفر رئیس‌جمهور به این استان و به‌صورت ویدئوکنفرانس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بیمارستان زاگرس گفت: این مرکز درمانی با ظرفیت ۱۲۸ تخت بیمارستانی ساخته شده که در مرحله نخست، ۷۰ تخت آن وارد چرخه ارائه خدمات درمانی شده است.

طالب نظری میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح را ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود ۱۳۳۰ میلیارد تومان از این رقم توسط سهام‌داران و بخشی نیز از طریق مشارکت بانک‌ها تأمین شده است.

به گفته نظری، بیمارستان زاگرس دارای تمامی بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی از جمله اورژانس، اتاق‌های عمل، رادیولوژی، گوش و حلق و بینی، نوزادان، مغز و اعصاب، آزمایشگاه، ارتوپدی، ICU، چشم و زایشگاه است.

با بهره‌برداری از این مرکز درمانی، حدود ۱۲۰ نفر به‌طور مستقیم در بیمارستان مشغول به کار خواهند شد.