پخش زنده
امروز: -
خدادادی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به ضرورت حفاظت از جنگل ها و زمین های زراعی گفت: تا پایان سال ۸۰ درصد اراضی زراعی اردبیل حدنگاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در جلسه شورای حفظ بیت المال گفت: یکی از مهمترین موضوعات جلسه امروز، صیانت از جنگلها، مراتع و منابع طبیعی استان بود؛ حوزهای که با وجود اقدامات مؤثر اخیر، همچنان با چالش کمبود نیرو و تجهیزات روبهرو است.
یوسف خدادادی با اشاره به سه محور اصلی حمایت از منابع طبیعی در چارچوب شورای حفظ بیتالمال گفت: نخست باید فرهنگسازی عمومی از طریق نهادهای فرهنگی، رسانهها و آموزش همگانی تقویت شود تا آگاهی مردم نسبت به اهمیت حفظ جنگلها و مراتع افزایش یابد. همچنین اطلاعرسانی و آگاهسازی مداوم، زیربنای پیشگیری از تخریب منابع طبیعی است.
وی حوزه دوم را بخش انتظامی و پیشگیرانه دانست و تصریح کرد: دهیاران، بخشداران، پایگاههای مقاومت بسیج و نیروی انتظامی باید با ادارهکل منابع طبیعی همکاری گسترده داشته باشند تا از تخریب، قطع درختان و آتشسوزیهای عمدی جلوگیری شود. این موهبت الهی باید برای نسلهای آینده حفظ و منتقل شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین به حوزه سوم یعنی ابعاد حقوقی و قضایی حفاظت از اراضی ملی اشاره کرد و گفت: ادارهکل منابع طبیعی باید واحدهای حقوقی خود را تقویت کند و در پروندههای مرتبط با اراضی ملی بهطور علمی، تخصصی و مسئولانه ورود پیدا کند تا از حقوق دولت و بیتالمال دفاع شود.
خدادادی افزود: سازوکارها و راهکارهای مختلف در این زمینه امروز بررسی و به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد تا هماهنگی میان بخشهای اجرایی، حقوقی و انتظامی در استان تقویت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حدنگاری اراضی زراعی استان اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۶۲ درصد از اراضی زراعی اردبیل حدنگاری شده و صدور اسناد تثبیت مالکیت بهخوبی انجام گرفته است. امید میرود تا پایان سال جاری این رقم به ۸۰ درصد برسد.
خدادادی با اشاره به مزایای تثبیت مالکیت اراضی گفت: اجرای کامل طرح حدنگاری از بسیاری از اختلافات و دعاوی محلی جلوگیری خواهد کرد و باعث صرفهجویی در وقت و هزینههای قضایی مردم و دولت میشود.