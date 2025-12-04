به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: کشاورزان این شهرستان در حال برداشت سیب زمینی از ۶ هزار هکتار زمین‌های خود هستند و پس از برداشت بخشی روانه بازار مصرف و مابقی در سردخانه‌ها ذخیره می‌شود.

صالحی با بیان اینکه برداشت این محصول نسبت به پارسال تغییر نکرده، اما سرمای بهاره باعث کاهش عملکرد شده است افزود: به کارگیری روش‌های نوین آبیاری، رعایت اصول کاشت و استفاده از ارقام مناسب از عوامل موثر در تولید سیب‌زمینی در این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد سیب زمینی تولیدی فارس در شمال استان برداشت می‌شود و اقلید با تولید سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن، قطب این محصول در استان به شمار می‌رود.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.