پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی از برگزاری رزمایش شهید مهدی ربّانی با مشارکت ۷۰ گردان در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فرمانده سپاه شهدای استان گفت: با هدف آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و سناریوهای احتمالی دشمن به ویژه در استانهای مرزی، رزمایش شهید مهدی ربّانی در سراسر کشور امروز و فردا برگزار میشود.
سردار محمدحسین رجبی با بیان اینکه ۵۸ گردان بیتالمقدس و ۱۲ گردان کوثر در این رزمایش شرکت میکنند، افزود: ارزیابی قدرت فراخوانی، انسجام، حضور به موقع، سازماندهی، توانایی دفاع از کوی و برزن، بررسی توانمندی بسیج در عملیات امداد و نجات و سنجش میزان آمادگی از اهداف برگزاری این رزمایش است.
وی ضمن ابراز رضایت از حضور منسجم و موفق بسیج در جنگ ۱۲ روزه به اشکال مختلف اعم از گشت رضویون، گشت اطلاعاتی، تورهای ایست بازرسی، خاطرنشان کرد: قشرهای مختلف مردم با حمایت ازفعالیتهای داوطلبانه بسیجیان به آنها دلگرمی دادند.