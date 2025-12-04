تقویت دیپلماسی اقتصادی البرز و عمان
استاندار البرز گفت: فعالان اقتصادی استان آمادگی دارند تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در عمان، زنجیره ارزش تولیدات البرز را تقویت کنند و سهم استان در بازارهای منطقهای و بینالمللی افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، استاندار البرز در راس هیات اقتصادی استان، در هفتمین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی و ماشینآلات کشاورزی مسقط "اگروفود "حضور یافت و ضمن بازدید از غرفههای داخلی و خارجی، بر نقش کلیدی بخش خصوصی در مقابله با تلاشهای دشمن برای ایجاد انزوای اقتصادی ایران تأکید کرد.
عبداللهی حضور فعال استان البرز در این رویداد را گامی مهم در توسعه صادرات و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه خواند.
استاندار البرز با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم و تاکید رئیسجمهور بر دیپلماسی اقتصادی و فعالسازی ظرفیت استانها در حوزه صادرات، گفت: البرز به عنوان پایتخت برندهای غذایی کشور، توانمندیهای برجستهای دارد و حضور فعال در چنین نمایشگاههایی میتواند درهای تازهای به روی بازارهای منطقهای باز کند.
او با بیان اینکه بیش از ۲۰ کشور در این نمایشگاه حضور دارند، افزود: در بازدید از غرفهها تلاش شد با جمعی از مشارکتکنندگان گفتوگو و تبادل نظر صورت گیرد تا اطلاعات دقیقتری درباره قوانین و مقررات عمان و مسیرهای دسترسی به بازارهای پیرامونی، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا، به دست آید. این بازارها ظرفیت بسیار بزرگی برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی دارند.
عبداللهی با تاکید بر روابط دوستانه و ممتاز ایران و عمان، افزود: پیوندهای عمیق و برادرانه میان دو کشور فرصت ویژهای برای گسترش صادرات و سرمایهگذاری مشترک فراهم کرده است. حضور ما در این نمایشگاه تنها یک بازدید رسمی نیست، بلکه بخشی از راهبرد پایدار توسعه تعاملات اقتصادی با همسایگان است.
استاندار البرز همچنین خاطرنشان کرد: در حالی که استکبار جهانی با ابزارهای مختلف به دنبال انزوای ایران است، ما با تکیه بر توان داخلی، همافزایی با بخش خصوصی و تقویت پیوندهای منطقهای، مسیر را برای شکوفایی تجارت خارجی کشور هموار میکنیم. حضور فعالان اقتصادی البرز در کنار مدیریت استان، پیام روشنی برای شرکای منطقهای دارد؛ پیام ثبات، همکاری و آمادگی برای توسعه روابط اقتصادی.
عبداللهی ابراز امیدواری کرد که بازدید از نمایشگاه مسقط، دستاوردهای ارزشمندی در حوزه صادرات و توسعه بازارهای جدید برای تولیدکنندگان البرزی به همراه داشته باشد و روند گسترش همکاریهای اقتصادی میان ایران و عمان را سرعت بخشد.
در ادامه، هیأت اقتصادی استان البرز به سرپرستی استاندار، چندین جلسه مذاکرات تجاری با مدیران بخش خصوصی و دولتی عمان برگزار کرد تا فرصتهای همکاری و توسعه روابط اقتصادی دو کشور بررسی شود. این نشستها تمرکز بر گسترش صادرات محصولات استان البرز، تأمین مواد اولیه و ماشینآلات، و ایجاد مسیرهای مشترک سرمایهگذاری داشت.
استاندار البرز تاکید کرد: فعالان اقتصادی استان آمادگی کامل دارند تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در عمان، زنجیره ارزش تولیدات البرز را تقویت کنند و سهم استان در بازارهای منطقهای و بینالمللی افزایش یابد.
او افزود: این همکاریها میتواند زمینهساز توسعه پایدار صادرات و ارتقای توان اقتصادی استان باشد.