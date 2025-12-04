پخش زنده
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد: در حوزه آموزشی از حافظه محوری و تئوری به سمت مهارتی و عملیاتی رفتیم تا اشتغال فارغ التحصیلان را تضمین کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا دهقانی اشکذری در مراسم معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی میبد گفت: دانشگاه آزاد در پی اجرای سند مهم تحول و تعالی است که شهید تهرانچی تدوین کردند. در حوزه آموزشی از حافظه محوری و تئوری به سمت مهارتی و عملیاتی رفتیم تا اشتغال فارغ التحصیلان را تضمین کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه پژوهشی هم از پژوهشهای کتابخانهای به سمت پژوهشهای حل مسئله و جامعه پردازی حرکت کردیم، افزود: در حوزه فرهنگی و کارآمدی دانشگاه نیز به سمت تربیت اجتماعی گام برمی داریم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ادامه داد: ما شهریهها را در دانشگاه کاهش دادیم و درآمدهای ما از شهریه نسبت به کشور ۷۰ درصد است.
وی اظهار داشت: در حوزه توسعه پروژههای اقتصادی و فناوری که امروز نیاز کشور است، طرحهای ارزشمندی در استان داریم و دانشگاه آزاد میبد از دانشگاههای پیشتاز در توسعه و فناوری به شمار میآید.
دهقانی تصریح کرد: امروز رسالت دانشگاه آزاد کمیت نیست و توسعه کیفی دانشگاه را ترجیح میدهیم.
در این مراسم از خدمات بیژن مقصودلو قدردانی و ابوالفضل داوودی رکن آبادی به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی میبد معرفی شد.