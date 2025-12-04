مصوبات پرحجم دولت برای ایلام در سفر اخیر رئیسجمهور
استاندار ایلام گفت: رهاورد سفر رئیسجمهور به ایلام، تزریق اعتبارات سنگین عمرانی و تسهیلات اقتصادی برای پیشبرد طرحهای استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جلسه شورای اداری استان با اشاره به دستاوردهای سفر ریاست جمهوری اظهار داشت: در این سفر ۵۱ مصوبه برای استان تصویب شد که از این تعداد، ۵۰ مصوبه عمرانی با اعتباری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و یک مصوبه اقتصادی به ارزش ۹۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به استان اختصاص یافت.
وی افزود: از مجموع اعتبارات عمرانی، ۵۸ درصد از محل سازمان برنامه و بودجه، ۲۲ درصد از ردیفهای عمومی وزارتخانهها، ۱۰ تا ۱۲ درصد از صندوق توسعه ملی و ۶ درصد از اعتبارات استانی تأمین شده است. به گفته کرمی، این ترکیب نشان میدهد که استان توانسته ۹۴ درصد منابع مالی را از ردیفهای ملی جذب کند که دستاوردی قابل توجه محسوب میشود.
استاندار ایلام با اشاره به اهمیت بخش اقتصادی اضافه کرد: مصوبه اقتصادی سفر ریاست جمهوری معادل ده برابر کل اعتبارات تبصره ۱۸ استان است؛ در حالی که کل اعتبارتسهیلات تبصره ۱۸ استان حدود یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان بود، در این سفر ۹۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد که باید با جدیت و همکاری بانکها اجرایی شود.
وی همچنین بر ضرورت کار تیمی مدیران، کاهش مراجعات مردم به استانداری، تکمیل زنجیرههای تولید کشاورزی در استان، توسعه بزرگراههای کرمانشاه–ایلام–خوزستان و پیگیری پروژههای راهآهن تأکید کرد و افزود: استان ما بهعنوان پایلوت استفاده از دستیار هوش مصنوعی استاندار انتخاب شده و این ظرفیت میتواند در مدیریت هوشمندانه مسائل مردم نقشآفرین باشد.