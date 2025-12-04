پخش زنده
بالگرد آتش نشانی در شهرستان دزفول استقرار مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول گفت: لایحه خرید سبد چهار هزار لیتری بالگرد مهار آتش و تجهیزات مورد نیاز با اعتبار ۳۱ میلیارد ریال در شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.
علیرضا مجدی نسب افزود: پیگیریهای زیادی برای استقرار بالگرد اطفای حریق در دزفول انجام شده که با اخذ موافقت وزارت دفاع اقدامهای اولیه در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به وجود یک میلیون هکتار جنگل در شمال خوزستان ادامه داد: پد فرود بالگرد (بالگرد نِشین) با هماهنگی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان بزرگ دزفول در حال احداث است که با تکمیل آن، بالگرد در این بیمارستان مستقر و امکان مشارکت آن در عملیاتهای مختلف امدادی فراهم میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول خاطر نشان کرد: این بالگرد علاوه بر مشارکت در عملیاتهای مهار آتش در خوزستان، عملیاتهای امدادی در استانهای مجاور از جمله لرستان و ایلام را نیز پوشش میدهد.