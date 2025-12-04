استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه زنده تلویزیونی استاندار شبکه خبر صداوسیما، به تشریح آخرین برنامه ها و دستاورهای استان در حوزه سرمایه گذاری تجارت مرزی و احیای دریاچه ارومیه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه زنده استاندار شبکه خبر صداوسیما، گفت: از نخستین روزی که در آذربایجان‌غربی حضور یافته‌ام تاکنون، انگیزه‌ام برای خدمت به مردم بیش از پیش شده است،پیش از آغاز مسئولیت، نسبت به وضعیت آذربایجان‌غربی و اسناد مرتبط با آن، مطالعات جامعی انجام دادم.

رضا رحمانی افزود: شاه‌بیت توسعه آذربایجان‌غربی، سرمایه‌گذاری است و براساس شاخص‌های موجود، انجام یک اقدام اساسی و بنیادین در حوزه سرمایه‌گذاری ضرورت دارد، رهبر معظم انقلاب امسال را سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" نام‌گذاری کرده‌اند و ما نیز امسال نخستین رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان را با عنوان "اینوا" آغاز کرده‌ایم ،تمام ظرفیت‌ها، نیرو‌ها و توان استان بر جذب سرمایه‌گذاری متمرکز شده است و در این راستا، پنج ستاد مهم در سطح آذربایجان‌غربی برنامه‌ریزی و فعال شده‌اند.

وی افزود: در قالب رویداد اینوا، تا امروز بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در قالب قرارداد‌های رسمی به نتیجه رسیده که تمامی این طرح‌ها توسط بخش خصوصی انجام شده است،در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و گردشگری، بیش از صد پروژه سرمایه‌گذاری در استان محقق شده و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری نیز به‌طور مستمر فراهم می‌شود؛ هیچ‌یک از پروژه‌های اینوا از قبل موجود نبوده و تمامی آنها جدید هستند و تنها یک مورد وجود دارد که با احیای آن، روند سرمایه‌گذاری مجدداً آغاز شده است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: ما تلاش می‌کنیم با ایجاد مشوق‌ها و پشتیبانی‌های لازم، انگیزه حضور سرمایه‌گذاران در آذربایجان‌غربی را افزایش دهیم.یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است که باید به‌صورت کامل در استان برطرف شود، فضای سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی در حال اصلاح و بهبود است ؛ همچنین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان افتتاح شده تا نگرش مردم و مسئولان نسبت به فرآیند‌های سرمایه‌گذاری ارتقا یافته و مسیر جذب سرمایه بیش از پیش تسهیل شود.

رضا رحمانی با بیان اینکه تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاری آمادگی کامل دارند افزود: آذربایجان‌غربی باید دوباره و به‌درستی شناخته شود و این مهم در رویداد اینوا محقق شد، آذربایجان‌غربی ظرفیت آن را دارد که به یک استان نوظهور و پیشرو در حوزه سرمایه‌گذاری تبدیل شود. روند سرمایه‌گذاری و میزان همکاری دستگاه‌های اجرایی به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته و تمامی محدودیت‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری در حال رفع است.

وی بااشاره به اینکه هر جا سرمایه‌گذار با مشکلی مواجه شود، می‌تواند موضوع را مستقیماً به بنده منتقل کند ادامه داد: رفع مشکلات آذربایجان‌غربی در گرو رفع موانع سرمایه‌گذاری بوده و باید فضای فرهنگی مرتبط با جذب سرمایه‌گذار در استان اصلاح شود. با تغییر مدیران، مشکلی حل نخواهد شد؛ بلکه باید نگرش و تفکر دستگاه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری تغییر کند. ما امنیت کامل سرمایه‌گذاری را در استان فراهم می‌کنیم و روند موجود نیز رضایت‌بخش است.در همین راستا، شهرک صنایع‌دستی در مرحله مکان‌یابی قرار دارد و شهرک خودرو و فناوری نیز مکان‌یابی شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از برنامه ریزی برای راه اندازی نخستین روستای فناوری استان خبردا و گفت: دهکده فناوری نیز به‌عنوان یک الگوی ملی برای کشور مطرح خواهد شد همچنین شهرک فناوری الکترونیک در استان فعال خواهد شد تا زیرساخت‌های فناورانه با سرعت بیشتری توسعه یابد.

رضا رحمانی با اشاره به اینکه موانع سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی به‌طور مستمر شناسایی و رفع می‌شود ادامه داد: شورای معادن استان به‌صورت منظم تشکیل جلسه می‌دهد تا این حوزه ساماندهی شده و مشکلات سرمایه‌گذاران در بخش معدن برطرف شود ،گذرگاه مرزی سلماس ایجاد شده و عملیات ساختمانی آن در حال انجام بوده و طرف ترکیه نیز برای راه‌اندازی این مسیر همکاری جدی دارد.

وی با بیان اینکه در چالدران نیز با ترکیه به تفاهم رسیده‌ایم و فرآیند مکان‌یابی در حال انجام است افزود : در حوزه تجارت با ترکیه، هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری تعیین شده و برای تحقق آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گرفته است در سطح استان نیز تمامی پروژه‌های راه‌سازی در حال اجرا و پیگیری هستند.

استاندار آذربایجان‌غربی در گفتگو با شبکه خبر صداوسیما گفت: کشور ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار بوده و باید از این توان برای دستیابی به هدف نهایی تجارت با ترکیه بهره‌برداری شود در آذربایجان‌غربی، میز ترکیه فعال شده و هیأت‌های مختلف تجاری و اقتصادی از ترکیه به استان سفر کرده‌اند .

رضا رحمانی با بیان اینکه دیپلماسی تجاری آذربایجان‌غربی در وضعیت رضایت‌بخشی قرار دارد ادامه داد: زیرساخت‌های مرزی استان در حال فعال‌سازی و تقویت بوده و با اجرای این برنامه‌ها، تردد و فعالیت مردم در مسیر‌های مرزی تسهیل خواهد شد

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه دربخش دیگری از سخنانش گفت: با حضور نمایندگان فائو، همایش تخصصی هیدرولوژی با محوریت دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه برگزار شد و اصلاح الگوی کشت و توجه به معیشت کشاورزان حاشیه دریاچه از برنامه‌هایی است که با همکاری فائو در حال اجراست.

رضا رحمانی افزود: برای احیای دریاچه ارومیه از تجربه‌های بین‌المللی بهره می‌گیریم صاحب‌نظران و متخصصان تأکید می‌کنند که دریاچه ارومیه همچنان قابلیت احیا دارد.