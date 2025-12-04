ریچارد نیکسون سی و هفتمین رئیس جمهور آمریکا که سفرش به تهران به عنوان معاون رئیس جمهور باعث کشته شدن سه دانشجوی ایرانی شده بود، ریاست جمهوری اش هم در آمریکا باعث کشتار دانشجویان در دو دانشگاه آمریکا شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ در زمان ریاست جمهوری نیکسون، نیرو‌های گارد ملی و پلیس آمریکا با چراغ سبز او به سمت دانشجویان معترض به جنگ ویتنام در دانشگاه کنت در مدت ۱۳ ثانیه، ۶۷ گلوله و در دانشگاه جسون در مدت ۲۸ ثانیه، ۴۶۰ گلوله شلیک کردند و این ارقام از آن زمان تاکنون در تاریخ آمریکا ثبت شده است.

در سال ۱۳۳۲ هم زمانی که از او به عنوان معاون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا دریافت برای دادن دکترای افتخاری دعوت شده بود، تجمع دانشجویان ایرانی معترض به نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد با خشونت و سرکوب رو‌به‌رو شد به شهادت سه دانشجو این دانشگاه منتهی شد.

۱۷ سال بعد هم در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ در دانشگاه کنت ایالت اوهایو، دانشجویان معترض به جنگ طلبی دولت آمریکا و برنامه نیکسون برای گسترش جنگ ویتنام، با سرکوب پلیس و نیرو‌های گارد ملی رو‌به‌رو شدند.

ماریا هانی فعال رسانه‌ای آمریکایی در این باره می‌گوید: در ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ یعنی چهار روز قبل از کشتار دانشگاه کنت، نیکسون اعلام کرد که آمریکا به کامبوج حمله می‌کند و جنگ در ویتنام را هم گسترش می‌دهد، این در حالی بود که او در مبارزات انتخاباتی اش قول داده بود جنگ‌ها را تمام می کند. این دروغ او مردم را عصبانی کرده بود.

تلویزیون سی بی اس آمریکا در سال ۱۳۵۶ درباره آن سرکوب اینگونه گزارش داد: در ۴ می ۱۹۷۰، ۴ دانشجوی معترض به جنگ ویتنام با تیراندازی مستقیم نیرو‌های گارد ملی در محوطه دانشگاه ایالتی کنت کشته و ۹ دانشجوی دیگر هم زخمی شدند و با این کشتار، فاجعه ویتنام به فاجعه آمریکا تبدیل شد.

بعد از این کشتار، ریچارد نیکسون در پاسخ به سوال خبرنگاران، از کشتار دانشجویان دانشگاه کنت دفاع کرد و گفت: من عکس آن چهار جوان دانشجو را در روزنامه دیدم، اما وقتی با موقعیتی رو‌به‌رو هستیم که جمعیتی سنگ پرتاب می‌کنند و گارد ملی فرا خوانده می‌شود، همیشه این احتمال وجود دارد که به فاجعه تبدیل شود.

ده روز بعد از کشتار دانشگاه کنت و چند روز بعد از این صحبت‌های نیکسون، باز با چراغ سبز او کشتار دانشجویان در دانشگاه جکسون ایالت می‌سی سی پی آمریکا تکرار شد.

تجمع صد‌ها دانشجوی سیاه پوست این دانشگاه در اعتراض به نژادپرستی و نیز در اعتراض به کشتار دانشگاه کنت، با تیراندازی نیرو‌های گارد ملی رو‌به‌رو شد.

تلویزیون ان بی سی آمریکا بعد از آن کشتار اینگونه گزارش داد: رگباری از گلوله به سمت دانشجویان گشوده شد، در مدت ۲۸ ثانیه، ۴۶۰ گلوله شلیک شد و در نتیجه آن یک دانشجوی ۲۱ ساله و یک دانش آموز دبیرستانی که در حال عبور به سمت خانه اش بود، کشته و ۱۲ دانشجوی دیگر زخمی شدند.

یک دانشجوی دانشگاه جکسون در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۹، فردای آن سرکوب در تشریح آنچه در این دانشگاه گذشت گفت: آنها فقط آمده بودند که ما را بکشند. آنها شروع کردند به تیراندازی رگباری به سمت ما و اقلا ۳ دقیقه ممتد تیراندازی کردند، من محکم زمین خوردم. گلوله‌ها همین طور به سمت ساختمان دانشگاه حرکت می‌کرد در حالی که تجمع ما کاملا مسالمت آمیز بود.

بعد از گذشت ۵۰ سال همچنان نیکسون به عنوان یکی از بدترین و منفورترین روسای جمهور آمریکا شناخته می‌شود. کشتار در دانشگاه ها، گسترش جنگ ویتنام برخلاف وعده‌های قبلی و در نهایت استعفای عجولانه او قبل از استیضاحش به خاطر رسوایی واترگیت، از عوامل منفور بودن نیکسون در جامعه آمریکاست.

نشریه آمریکا دهیل در یادداشتی شخصیت نیکسون و ترامپ را به عنوان سی و هفتمین و چهل و هفتمین رئیس جمهور آمریکا به هم تشبیه کرده، هر دو را حیله گر، اخلالگر و غیر قابل اطمینان خوانده و نوشته اگر ترامپ هم در مدت باقی مانده تا آخر مسئولیتش، پایانی غم انگیز مانند نیکسون را تجربه کرد، تعجب نکنید.