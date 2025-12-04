به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار وراوی گفت: با هدف بهسازی و زیبا سازی معابر، ارتقای ایمنی، کاهش مشکلات تردد و افزایش کیفیت خدمات شهری، بیش از ۱۰ هزار مترمربع از کوچه و معابر شهر وراوی شهرستان مهر زیرسازی و آسفالت شد.

احمد رستگار افزود: برای اجرای این طرح پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری هزینه شده است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.