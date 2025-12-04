۵۰ دانش‌آموز نخبه مازندرانی برای رقابت با حدود ۶ هزار دانش‌آموز از ۵۰ کشور جهان، به مسابقات جهانی محاسبات ذهنی و چرتکه در گرجستان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، کاروان ۵۰ نفره دانش‌آموزان نخبه مازندران برای رقابت در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی و چرتکه (یوسی‌مس ۲۰۲۵) به کشور گرجستان اعزام شد.

مهدی‌نیا مدیرعامل مرکز محاسبات ذهنی مازندران با بیان اینکه حدود ۵۰ کشور در این رقابت ها حضور دارند، گفت: دانش آموزان محاسبات ذهنی مازندران در کنار تیم یوسی مس ایران امسال در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ حضور پیدا می کنند.

وی با بیان آرزوی کسب بالاترین مقام (گرند چمپیون) برای این نخبگان کوچک، افزود: امیدواریم آنان خاطره‌ای بسیار زیبا از این رقابت‌ها بسازند و در آینده به مردان و زنان بزرگ ایران تبدیل شوند.

مدیرعامل مرکز محاسبات ذهنی مازندران به رشد چشمگیر حضور استان در این مسابقات اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۲ دانش‌آموز مازندرانی در این رقابت‌ها حاضر بودند که امسال این تعداد به بیش از دو برابر (۵۰ نفر) افزایش یافته است.