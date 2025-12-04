به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ علی حسین زاده گفت: بیش از هزار و ۶۹۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی غیرمجاز شامل: عرقیات گیاهی (نعنا)، انواع لواشک و آب میوه‌های غیربهداشتی به دلیل انقضای تاریخ مصرف، تقلبی بودن و عدم صلاحیت مصرف با نظارت کارشناسان سلامت محیط مرکز بهداشت این شهرستان در سایت پسماند شیخلر به طور کامل معدوم شد.

وی افزود: این کالا‌ها در بازرسی‌های مستمر کارشناسان سلامت محیط از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و نیز انبار‌های نگهداری مواد غذایی شناسایی و توقیف شده بود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.