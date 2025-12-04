پخش زنده
طرح سما کارت با هدف تسهیل در تردد و سفرهای برونشهری افراد دارای معلولیت در سمنان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل بهزیستی استان سمنان گفت: این طرح در راستای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به منظور فراهمسازی استفاده از خدمات حملونقل عمومی برای افراد دارای معلولیت اجرا میشود.
نسیمی افزود: این کارت، ویژه سفر است که اعتباری مشخص برای هر فرد در نظر گرفته شده تا از آن برای تأمین هزینههای سفر خود استفاده کند.
وی ادامه داد: افراد دارای معلولیت میتوانند نیمی از مبالغ پرداختهشده سفر را دریافت کرده و برای سفر خود بهصورت نیمبها بلیت تهیه کنند؛ این کارت برای سفرهای ریلی، هوایی، زمینی و دریایی قابل استفاده است.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان گفت این کارت به سامانه پیامکی و پشتیبانی متصل است و برای آنها فعال میشود؛ طبق اطلاعات موجود، پیامکهای اطلاعرسانی این سرویس برای فعالسازی خدمات تاکسی اینترنتی برای دارندگان سما کارت ارسال میشود.
نسیمی افزود: تاکنون ۵۹۰ کارت در استان سمنان صادر شده است که موجودی آن از ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش یافته است.