به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سه دهه پس از نامگذاری پارکی در جنوب دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند به نام پدر اسحاق هرتزوک رئیس کنونی رژیم صهیونیستی که در ایرلند متولد شده، شورای شهر دوبلین بنا به خواست مردم طرح تغییر نام این پارک به «آزادی فلسطین» را مطرح کرد. طرحی که همچون اقدامات مشابه در دیگر کشور‌ها خشم صهیونیست‌ها را برانگیخت و دفتر اسحاق هرتزوک رئیس کنونی رژیم اسرائیل این اقدام را «شرم آور و ننگین» دانست.

اما ایرلندی‌ها که به ویژه در دو سال اخیر بار‌ها در حمایت از حقوق فلسطینیان در شهر‌های ایرلند علیه رژیم اسرائیل دست به تظاهرات زدند، به علت شباهت‌هایی که با فلسطینیان حس می‌کنند، می‌خواهند نام این پارک تغییرکند.

جیم کوران تحلیلگر سیاسی ایرلندی در باره چرایی خشم مردم ایرلند از رژیم اسرائیل می‌گوید: ۸ سپتامبر ۱۸۸۷ لرد بالفور به عنوان وزیر مختار بریتانیا در ایرلند منصوب شد. حدود ۳۰ سال پیش از این که در بیانیه‌ای سرزمین فلسطینیان را به صهیونیست‌ها بدهد. او زمین‌های ما را به انگلیسی‌ها داد و آنان با بیرون کردن مردم ایرلند در آنجا ساکن شدند. سیاستی که به تجزیه ایرلند منجر شد که هنوز هم ایرلند شمالی از جمهوری ایرلند جداست. انگلیس در فلسطین هم، چنین سیاستی را اجرا کرد.

نخست وزیر ایرلند، اما با انتقاد از تصمیم شورای شهر دوبلین در تغییر نام پارک هرتزوک، آن را اقدامی یهودی ستیزانه تلقی کرده و با اشاره به خشم آمریکا و اسرائیل از از این طرح، خواسته به طور کامل پس گرفته و این موضوع کنار گذاشته شود.

میشل مارتین به خبرنگاران گفت از شورای شهر خواسته است این طرح را متوقف کند، زیرا پیامد‌های جدی بر دیگر موارد خواهد داشت.

مردم اروپا، اما نشان دادند رویکردی متفاوت از دولت هایشان دارند.

تازه‌ترین نتایج نظرسنجی موسسه یوگوو نشان می‌دهد دیدگاه منفی به رژیم اسرائیل در اروپا به بالاترین میزان رسیده و ۶۳ تا هفتاد درصد مردم اروپا دیدگاه منفی به رژیم اسرائیل دارند که در ده‌ها تظاهرات ضد صهیونیستی در لندن، زادگاه رژیم اسرائیل، شگفتی ساز شده است.