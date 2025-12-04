به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر گفت:همزمان با اعزام کاروان راهیان نور، بیش از ۱۰۰ دانش آموز پسر مهر، بخش‌های مرکزی، گله دار و اسیر شهرستان مهر، عازم مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور شدند.

سرهنگ پاسدار حسین بشارت نیا افزود: این دانش‌آموزان به مدت چهار روز از یادمان‌های هویزه، طلاییه، شلمچه، علقمه، معراج شهدا و دیگر مناطق عملیاتی بازدید می‌کنند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.