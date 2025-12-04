به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم دبیر علمی جایزۀ بین‌المللی امام خمینی گفت: امروز، دفتر ویژۀ انجمن علمی مطالعات نهج‌ابلاغه در دانشگاه شهید چمران اهواز افتتاح شد که امیدواریم با همت و تلاش و زحمات مجموعۀ دانشگاه و پردیس علم و فناوری، شاهد ترویج معارف علوی باشیم.

دکتر محمود واعظی با تأکید بر ضرورت ترویج سیره و رفتار امام علی (ع) از سوی انجمن علمی مطالعات نهج‌ابلاغه، بیان‌کرد: یکی از ویژگی‌های برجستۀ امام علی (ع) گفت‌و‌گو بود؛ شاید ایشان، اولین فرد در تاریخ بودند که مستقیماً به مسائل مردم رسیدگی می‌کردند. امروزه بیش از همیشه به این سیره نیازمند هستیم و این گفت‌و‌شنود محصول ویژۀ آموزه‌های علوی است.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با اشاره به گشایش انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه گفت: برای راه‌اندازی انجمن در دانشگاه، کمیته‌هایی متشکل از اعضای هیئت علمی متخصص تشکیل شده است.

دکتر علی حسین حسین زاده ادامه داد: با توجه به ظرفیت غنی زبان عربی در استان خوزستان، تأسیس این دفتر می‌تواند در ترویج آموزه‌های علمی، اخلاقی و دینی امیرالمومنین امام علی (ع) در کشور مؤثر باشد.

وی با اشاره به امکان گسترش فعالیت‌های این دفتر در کشور عراق، عنوان‌کرد: با توجه به تحصیل دانشجویان عراقی در دانشگاه و فعالیت دفاتر آموزش زبان فارسی (آزفا) در کشور عراق، می‌توان گام‌های مؤثری برای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی این دفتر برداشت.

در این آیین، ابلاغ انتصاب دکتر حسین‌زاده، به سمت رئیس شعبۀ استان خوزستان انجمن علمی مطالعات نهج‌البلاغه (به امضای دکتر امین ناجی، رئیس انجمن) اهدا گردید.