اعضای شورای مسکن استان سمنان درباره تأمین مالی شبکه جمعآوری فاضلاب ، آمادهسازی زمین های نهضت ملی مسکن ، افزایش سقف تسهیلات، تعیین تکلیف بیمه تأمین اجتماعی طرح ها تصمیم گیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، تأمین مالی شبکه جمعآوری فاضلاب شهر جدید ایوانکی، آغاز عملیات آمادهسازی اراضی ۵۵ هکتاری سمنان و ۳۵ هکتاری شهمیرزاد، تعیین تکلیف پروژه سنگنمای سیمین مهدیشهر، آمادهسازی اراضی نهضت ملی شرق استان، اراضی فرور و کرند گرمسار، حل مشکلات خدمات زیربنایی، افزایش سقف تسهیلات، تعیین تکلیف بیمه تأمین اجتماعی پروژه ۹۶۸ واحدی و اجرای عملیات آمادهسازی اراضی ۵۹ هکتاری دامغان از موارد بررسی شده در این جلسه بود .
استاندار سمنان در این جلسه بر ضرورت شتاب در روند اجرا و تحویل واحدهای مسکونی تأکید کرد و گفت:«هماهنگی بین شهرستانها و دستگاههای خدماترسان، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تمرکز بر مسائل راهبردی، لازمه تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و تأمین رفاه مردم استان است.
محمدجواد کولیوند با اشاره به نقش دستگاههای خدماترسان افزود: آب، برق، گاز، بانکها و بنیاد مسکن باید مسائل مرتبط با زیرساختها و تسهیلات را در سطح شهرستانها بررسی کنند و موارد تخصصی برای تصمیمگیری نهایی به شورای مسکن استان ارجاع شود.
وی همچنین اجرای دقیق مصوبات هیئت وزیران و دستورالعملهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی را ضروری دانست و تأکید کرد: نباید هیچ مراجعه اضافی یا خارج از چارچوب در مسیر ثبتنام و اجرای طرحها انجام شود.
استاندار سمنان با بیان اینکه مشکلات شهرستانها باید مرحله به مرحله پیگیری شود، گفت: فرمانداران موظفاند گزارش وضعیت پروژهها را ارائه کنند تا روند آمادهسازی اراضی و تأمین زیرساختها بدون وقفه دنبال شود.
کولیوند استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع استعلامها، بهویژه در تأمین اجتماعی را از ابزارهای مهم تسریع پروژهها دانست و افزود: این اقدام از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کرده و کیفیت اجرای پروژهها را افزایش میدهد.»وی با اشاره به ضرورت گزارشدهی مرحلهای و پایبندی به جدول زمانبندی خاطرنشان کرد:«با نظارت دقیق و تعامل مستمر، پروژههای نهضت ملی مسکن در استان با شتاب، شفافیت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت.