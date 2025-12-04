در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر تأمین اعتبار و سرعت بخشی به تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان تاکید شد.

تکمیل طرح‌های نیمه تمام و بهبود فضای کسب و کار در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استاندار خراسان شمالی با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های دارای پیشرفت بالا گفت: پروژه‌های بالای نود درصد، از جمله محور بجنورد–جنگل گلستان، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها نیازمند اعتبارات سنگین هستند و باید برای ادامه آنها تصمیم‌های جدی اتخاذ شود.

استاندار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مجوز‌های بی‌نام پرداخت و با بیان اینکه جایگاه استان در عملیاتی کردن این مجوز‌ها قابل قبول نیست، افزود: ظرفیت‌های قانونی رعایت شده، اما باید اجرای کامل آنها منتهی به اشتغال و رونق کسب و کار شود.

وی افزود: تجربه‌های جدید باید موتور محرک توسعه باشند و با توجه به اعتبارات موجود، باید برای جذب سرمایه‌گذاران تلاش بیشتری کنیم.

استاندار سپس به موضوع نمایشگاه پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: در حوزه پژوهش و کار‌های تحقیقاتی باید همه دستگاه‌ها پای کار باشند. پژوهش‌های انجام‌شده باید به تولید انبوه برسد و صرفاً در حد طرح باقی نماند.

قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم گسترده پروژه‌های نیمه تمام گفت: برای ۶۵۰ طرح نیمه‌تمام، دست‌کم ۱۲ همت اعتبار نیاز است و این پروژه‌ها باید بر اساس اولویت و تناسب منطقه‌ای تکمیل شوند.

وی با بیان اینکه درآمد متوسط مردم استان پایین‌تر از میانگین کشوری است، افزود: این موضوع ضرورت توجه به توسعه متوازن و عدالت منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

قوامی همچنین گفت: رضایتمندی مردم باید بر مبنای عقلانیت و قانون باشد و این هدف با مشارکت مردم محقق می‌شود.

وی افزود: همه دستگاه‌ها باید با ساز و کار اوراق مرابحه هماهنگ شوند و مطالبات پیمانکاران نیز به موقع پرداخت شود تا روند اجرای پروژه‌ها کند نشود.

بهزاد فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با ارائه گزارشی درباره اوراق مرابحه گفت: سهم اولیه هر استان ۲ همت است و امکان افزایش سقف وجود دارد.

وی افزود: خراسان شمالی در جذب این اوراق در رتبه چهارم کشور قرار دارد و تاکنون ۳۸ درصد جذب شده است.

بهزاد فر گفت : برای پیگیری بیشتر دستگاه‌ها برای جذب بیشتر، نیاز به خلاقیت داریم و باید مسیر‌های مطمئنی پیدا کنیم که ضمن حفظ ظرفیت‌های قانونی، امکان جذب حداکثری را فراهم کند.

وی از مشارکت ۲۷ دستگاه اجرایی در استفاده از این ظرفیت مالی خبر داد و یادآور شد: شهرداری‌های خراسان شمالی تنها مجموعه‌ای هستند که جذب حداکثری داشته‌اند.