مطالبات فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد از رئیس جمهور
فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در نشست با رئیس جمهور دغدغهها و مطالبات خود را بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون اجرایی رئیسجمهور در جریان سفر هیئت دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح هایی که امروز به امضا رسید، زمینهساز اشتغالزایی گسترده دراین استان خواهد بود و پیشبینی میکنیم در سه تا چهار سال آینده ۶ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
جعفر قائم پناه افزود: این طرح ها در حوزههای عمرانی، صنعتی و خدماتی تعریف شدهاند و هدف اصلی آنها توسعه اقتصادی استان و کاهش نرخ بیکاری است.
به گفته معاون اجرایی رئیسجمهور، اجرای این طرحها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، موجب رونق کسبوکارهای محلی و افزایش سرمایهگذاری در استان خواهد شد.
این اقدام بخشی از برنامههای دولت برای توسعه متوازن و حمایت از مناطق کمتر برخوردار کشور عنوان شده است.
واگذاری سیر دیپلماسی اقتصادی به بخش خصوصی
عبدالله قبادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان هم گفت: هدایت اقتصادی از بالا جوابگوی بازار نیست، دولت باید سیاست گذار و تسهیل گر باشد و مسیر دیپلماسی اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی نبود منابع کافی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی را از مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: این مشکلات باعث شده واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه شوند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج همچنین خواستار افزایش باز پرداخت تسهیلات و در اختیار گذاشتن تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانک کار آفرینی امید به استان برای توسعه تولید شد.
وی با بیان اینکه نمیتوان از کارخانههای تولیدی افزایش تولید داشت، تاکید کرد: بیشتر این واحدها سالها و یا ماهها در انتظار درخواست ارز هستند.
قبادی تصریح کرد: پارک علم و فناوری از زمان تأسیس به رغم حمایت از کسب و کارها و مسائل علمی، به دلیل نبود فضای کافی مشکلاتی ایجاد کرده که انتظار میرود فضای دانشگاه آزاد را به آنها واگذار کرد.
وی اظهار کرد: مسئله این استان کمبود نیروی انسانی نیست بلکه تسهیلات و امکانات و زیر ساخت است.
حمایت از ساخت دهکده تولید گیاهان دارویی در استان
جعفری استاد دانشگاه یاسوج گفت: ویژگیهای این استان و تنوع اقلیمیهای این استان را به یکی از بی بدیلهای کشور تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه ۵ زنجیره ارزش گیاهان دارویی، آبزیان، گردشگری، آب و انرژی برای توسعه استان در نظر گرفتهایم، افزود: اگر فقط ۱۰ درصد گیاهان دارویی حفاظت کنیم میتوانیم آورده خوبی داشته باشیم.
استاد دانشگاه یاسوج افزود: طرح زنجیره ارزش گیاهان دارویی در استان است که نیاز به دو همت دارد که میتواند ۳ هزار نفر اشتغال زایی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: رسیدن به صادرات ۲۰ هزار تن ماهی جز با مساعدت هیئت دولت امکان پذیر نیست که نیاز به ارتقا مدیریت شیلات استان به اداره کل است.
جعفری تاکید کرد: خط هوایی برای صادرات ماهیان سرد آبی به مسکو در فرودگاه یاسوج ایجاد شود.
اختصاص ۲۰۰ هکتار برای کشتهای گلخانهای در استان
دنا ضرغامی نژاد مدیرعامل مجموعه دنای سبز در یاسوج هم گفت: احداث گلخانه و دهکده در استان میتواند ارز آوری و افزایش تولید بلوبری باشد.
وی افزود: بحران کم آبی در چند سال اخیر باعث کاهش تولید شده که راه حل برون رفع گسترش طرحهای گلخانهای است که حتی میتواند به امنیت شغلی در کنار افزایش تولید کمک کند.
ضرغامی نژاد ادامه داد: نیاز داریم ۲۰۰ هکتار با ۱۰ همت برای کشتهای گلخانهای اختصاص بدهیم.
بهرامی: ۱۰ درصد منابع کهگیلویه و بویراحمد به استان اختصاص یابد
محمد بهرامی در نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور گفت: ما بر روی گنج هستیم اما در رنج زندگی میکنیم.
وی با اشاره به اینکه بی عدالتی در این استان هک شده در حالی که گنجینهای پنهان در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، افزود: ما فقط از جنابعالی درخواست داریم پنج الی ۱۰ درصد از منابع کهگیلویه و بویراحمد که شامل آب، گاز و نفت است را به این استان دهید.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این اقدام صورت گیرد میتوان گفت این استان یکی از ثروتمندترین استانهای کشور است.
وی افزود: مردم این استان ناراحت هستند و انتظار دارند که با نگاه کارشناسی و با صداقت مشکل سدسازی حل شود.
بهرامی تاکید کرد: مردم انتظار دارند که شما درخواست توقف سدسازی در دامنه کوه دنا را دهید.