به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مادری که نام فرزندش با شهید گره خورده، دیگر تنها یک مادر نیست؛ او یادگار زنده یک حماسه است. امروز، روز گرامیداشت همان زنان استوار و بی‌ادعایی است که با چشمانی اشک‌بار اما قلبی سرشار از افتخار، عزیزترین کسان خود را به میدان دفاع از میهن فرستادند و خود، نگهبانان همیشگی آرمان‌های آنان شدند.

در استان مازندران، ۳۴ هزار جانباز، ۶ هزار همسر شهید، ۶ هزار فرزند شهید و ۲۴۰۰ آزاده وجود دارد که با احتساب منسوبین، جامعه هدف ایثارگری استان به ۲۶۰ هزار نفر می‌رسد.

مادران شهدا، تنها سوگوار نیستند؛ آنان «راویان زنده تاریخ دفاع مقدس» و «مربیان نسل جوان» در مسیر وفاداری به ارزش‌ها هستند. بسیاری از آنان، در عین تحمل درد فراق، همچنان چراغ امید، ایمان و مبارزه را در محله، شهر و استان روشن نگاه داشته‌اند.

هر یک از این مادران، داستانی منحصربه‌فرد از ایثار دارند؛ از مادری که چندین فرزندش را تقدیم انقلاب کرد تا مادری که تنها یادگار زندگی‌اش را به جبهه فرستاد. با این حال، روند زمان به ناگزیر، جامعه را به سمتی می‌برد که این «گنجینه‌های زنده تاریخ» را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد.

مسئولان استانی بارها اعلام کرده‌اند که تنها حدود ۱۱ درصد از پدران و مادران شهدای مازندران امروز در قید حیات هستند. این عدد، اهمیت تکرار و ضبط روایت‌های آنان و توجه عملی بیشتر به بازماندگان را صدچندان می‌کند.

گرامیداشت روز مادران شهید، فرصتی است برای مرورِ دوباره این اصل مهم: «ملتی که قدر شهیدان و خانواده‌هایشان را بداند، هرگز شکست نمی‌خورد.» وظیفه همگانی است تا با روایتگری، خدمت‌رسانی و الگوگیری از صبر این بانوان، راه شهیدان را پررنگ‌تر از همیشه ادامه دهیم.

