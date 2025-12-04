مدیرکل هواشناسی گیلان از تضعیف سامانه بارشی و خروج تدریجی آن از آسمان استان از امشب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با خروج تدریجی سامانه بارشی از اواخر وقت امروز از گیلان و کاهش ابر، آسمان استان از فردا جمعه تا یکشنبه هفته آینده، صاف تا نیمه ابری، همراه با وزش باد، مه آلود و افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.

وی افزود: دریای خزر امروز با حداکثر ارتفاع موج بیش از یک متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید، در بیشتر ساعات نامناسب و فردا در برخی ساعات با احتیاط مناسب است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۲ درجه سلسیوس و رطوبت‌های این شهر ۸۸ درصد است.