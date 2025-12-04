ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان
آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ شهرستانهای کاشان وآران وبیدگل که درشمال استان اصفهان قراردارند باتوجه به صنعتی بودن وحجم زیاد رفت و آمد خودروها به ویژه خودروهای سنگین، روزهای نامطلوب آب وهوایی را سپری میکنند.
شاخص آلودگی هوا نزدیک به قرمز قرار دارد و همین موضوع موجب تعطیلی ادارات و مدارس دو شهرستان شده است.
ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان ادامه آلودگی هوای شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان