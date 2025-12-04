پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: اصلاح الگوی مصرف در بخشهای دولتی و خصوصی اهمیت فراوان دارد و استفاده از تجهیزات کممصرف، توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس و نظارت دقیق بر میزان مصرف ادارات، از اولویتهای اصلی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، فرهاد سبحانی در نشست کارگروه صرفهجویی در مصرف سوخت و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان اردبیل اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی باید در تدوین برنامههای عملیاتی و قابل ارزیابی در حوزه صرفهجویی انرژی همکاری کنند.
وی افزود: تحقق این اهداف علاوه بر کاهش هزینهها، نقش مهمی در حفاظت از محیطزیست و پایداری منابع طبیعی استان اردبیل دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: شرکت برق منطقهای آذربایجان و شرکت توزیع برق استان، ظرفیت ایجاد نیروگاههای خورشیدی در منطقه فرودگاه و شهرکهای صنعتی را بهصورت فنی بررسی کنند و در صورت لزوم، ظرفیت موجود ارتقا یابد تا بستر بهرهبرداری از طرحهای انرژیهای تجدیدپذیر در آن منطقه فراهم شود.
سبحانی در ادامه تصریح کرد: باید فرآیند آغاز عملیات اجرایی شرکت مانا انرژی و پست ۲۳۰ مغان تسریع شود.
گفتنی است در این نشست بر ضرورت اجرای برنامههای مدیریت مصرف در فصول سرد سال، بهرهگیری از فناوریهای نوین در کاهش مصرف انرژی و توسعه طرحهای مرتبط با انرژیهای پاک در استان اردبیل تأکید شد.