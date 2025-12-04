مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از بازدید هیات اقتصادی استان به سرپرستی استاندار البرز از هفتمین نمایشگاه بین‌المللی «اگروفود» در مسقط خبر داد و آن را فرصتی مناسب برای شناسایی ظرفیت‌های تجاری و ارتقای مسیر‌های صادراتی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، انصاری با اشاره به ویژگی‌های نمایشگاه گفت: حضور غرفه‌های فعال از حدود ۲۰ کشور و به‌ویژه بیش از ۱۵ غرفه‌دار ایرانی، از جمله برند‌های مطرح صنایع غذایی کشور و واحد‌های زنجیره ارزش استان البرز، بسیار چشم‌گیر بود و فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های استان فراهم کرد.

او افزود: بازدید از این نمایشگاه امکان بررسی فرصت‌های تولید مشترک ۷۰-۳۰ را نیز فراهم کرد؛ به‌طوری که ۷۰ درصد تولید در ایران و ۳۰ درصد نهایی در عمان انجام شود، و این تجربه می‌تواند مسیر توسعه صادرات مشترک را هموار کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تصریح کرد: بازار عمان با دسترسی به کشور‌های همسایه و آفریقا، بستری مهم برای گسترش صادرات محصولات البرز است و حضور فعالان اقتصادی استان در این بازار، زمینه‌ساز توسعه پایدار زنجیره ارزش استان و افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای خواهد بود.

انصاری گفت: با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود در نمایشگاه، استان البرز می‌تواند فرصت‌های جدیدی در حوزه صادرات مواد غذایی، ماشین‌آلات و کالا‌های راهبردی ایجاد کند و به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی استان کمک شایانی کند.