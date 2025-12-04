پخش زنده
در گرامیداشت سالروز رحلت حضرتام البنین از صبر و ایثار مادران شهدای شهرستان خوی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت وفات حضرتام البنین مادر حضرت عباس علیه السلام آیین تکریم و بزرگداشت مادران شهدای شهرستان خوی با حضور خانوادههای معظم شهدا جمعی از بانوان فعال فرهنگی و اعضای هیئت رزمندگان در حسینیه هیئت رزمندگان برگزار شد. این مراسم به همت بخش خواهران هیئت رزمندگان خوی تدارک شده بود و با استقبال گسترده مادران شهدا و اقشار مختلف همراه شد.
در این آیین یکی از خطبای برجسته شهرستان خوی در سخنانی به تبیین جایگاه ممتاز مادران شهدا در فرهنگ ایثار و مقاومت پرداخت و نقش تاریخی حضرتام البنین را در تربیت فرزندانی مجاهد و وفادار یادآور شد. حجتالاسلام سید عبدالهی با بیان این که حضرتام البنین با ایمان استوار و معرفت عمیق خود الگویی ماندگار برای تمامی مادرانی است که فرزندانی شجاع و فداکار تقدیم اسلام و کشور کردهاند.
سخنران مراسم با اشاره به صبر مثال زدنی مادران شهدا در دوران دفاع مقدس و پس از آن گفت مادران شهدا ستونهای پایدار جامعه و نماد بردباری و ایمان هستند و تکریم آنان ادای دین به ایثار و بزرگواری خاندانهای شهدا است.
وی افزود مادران شهدا با تربیت فرزندانی مومن و غیرتمند نقش تعیین کنندهای در پاسداری از ارزشهای دینی و ملی ایفا کردهاند.
در پایان این آیین با اهدای هدایایی از جمعی از مادران شهدای خوی قدردانی شد.