به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سوال در رابطه با موضوع سد سازی در دامنه کوه دنا، گفت: هیچ سدی بدون پیوست زیست محیطی ساخته نمی‌شود و دانشگاه‌ها در حال تکمیل تحقیقات هستند.

پزشکیان افزود: موضوع سد‌های ماندگان و خرسان ۳ در دامنه کوه دنا در حال جریان است و پیگیری می‌شود.