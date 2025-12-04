پخش زنده
امروز: -
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت آب منطقهای اردبیل گفت: طی سالهای اخیر بر اساس برنامه تعادل بخشی آب، ۲ هزار و ۶۰۵ حلقه چاه مجاز در استان به کنتور هوشمند و حجمی مجهز شد و تجهیز بقیه چاهها هم در مرحله اجرا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داور بستام اظهار کرد: از این تعداد یک هزار و ۸۳۰ دستگاه بر روی چاههای بخش کشاورزی، ۶۰۵ دستگاه بر روی چاههای بخش صنعت و خدمات و ۱۷۰ دستگاه بر روی چاههای آب آشامیدنی نصب شده است.
وی افزود: همچنین در هشت ماه سال جاری ۷۶ دستگاه کنتور هوشمند و حجمی بر روی چاههای مجاز در بخشهای مختلف مصرف در استان نصب شد.
بستام از مسدود شدن ۱۲۷ حلقه چاه غیرمجاز نیز در استان خبر داد و گفت: این تعداد چاهها از آغاز سال جاری تا پایان آبان ماه مسدود و پر شده و بیش از ۹ فقره پروانه تقلیل منصوبات هم انجام یافت که در اثر آن بیش از ۷۰۰ هزار مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفهجویی شده است.ی افزود: تیمهای گشت و بازرسی به صورت شبانهروزی وظیفه صیانت و حفاظت از منابع آب را برعهده دارند.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت آب منطقهای اردبیل با تاکید بر لزوم اجرای برنامههای فرهنگ سازی در مصرف آب اظهار کرد: طرح داناب (نجات آب) با مشارکت بیش از ۳۵ هزار دانشآموز مقطع متوسطه اول تا پایان سال تحصیلی در مدارس استان اجرا خواهد شد.