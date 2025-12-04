به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دور یک هشتم نهایی فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال دیشب پایان یافت.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بوخوم ۰ - ۲ اشتوتگارت

فرایبورگ - دارمشتات

هامبورگ ۱ - ۱ هلشتاین کیل (در ضربات پنالتی ۲ - ۴ به سود هلشتاین کیل)

اونیون برلین ۲ - ۳ بایرن مونیخ (گل‌های بایرن: الیاس آنساه - گل به خودی مدافع اونیون برلین در دقیقه ۱۲، هری کین ۲۴ و دیوگو لیه ته - گل به خودی مدافع اونیون برلین - در دقیقه ۴ + ۴۵)

پیش از این تیم‌های بایرلورکوزن، ار بی لایپزیش، سن پائولی و هرتابرلین به دور یک چهارم نهایی راه یافتند.