مسابقات جام حذفی آلمان با صعود تیم بایرن مونیخ به یک چهارم نهایی همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دور یک هشتم نهایی فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال دیشب پایان یافت.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
بوخوم ۰ - ۲ اشتوتگارت
فرایبورگ - دارمشتات
هامبورگ ۱ - ۱ هلشتاین کیل (در ضربات پنالتی ۲ - ۴ به سود هلشتاین کیل)
اونیون برلین ۲ - ۳ بایرن مونیخ (گلهای بایرن: الیاس آنساه - گل به خودی مدافع اونیون برلین در دقیقه ۱۲، هری کین ۲۴ و دیوگو لیه ته - گل به خودی مدافع اونیون برلین - در دقیقه ۴ + ۴۵)
پیش از این تیمهای بایرلورکوزن، ار بی لایپزیش، سن پائولی و هرتابرلین به دور یک چهارم نهایی راه یافتند.