به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، با افزایش غلظت آلاینده‌ها و تداوم آلودگی هوا در استان البرز، سرپرست معاونت حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد نظارت بر ناوگان حمل و نقل نیمه سنگین و سنگین بار و مسافر در مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین تشدید شده و با تاکید کارگروه گروه ستاد معاینه فنی استان مراکز از ارائه خدمات به خودروهای دودزا منع شده اند

علی نفری با اشاره به افزایش آلودگی هوا و ضرورت کنترل منابع آلاینده، از تشدید نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری بار و مسافر در مبادی حمل و پایانه های مسافری خبر داد.

وی اظهار کرد: «در راستای کاهش آلایندگی و حفظ سلامت شهروندان، نماینده کارگروه نظارت بر مراکز معاینه فنی این اداره‌کل، روزانه سامانه صدور معاینه فنی را رصد کرده و کارشناسان به‌صورت سرزده از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین بازدید می‌کنند.»

نفری با تأکید بر نقش معاینه فنی در کنترل آلایندگی افزود: «شرکت‌های حمل‌ونقل موظفند از صدور بارنامه و صورت وضعیت به‌ خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای آلایندگی شدید خودداری کنند و مراکز معاینه فنی نیز از ارائه خدمات به خودروهای دودزا ممانعت خواهند کرد.»

وی گفت: « راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با جدیت، روند نظارت‌ها را ادامه خواهد داد تا با کاهش منابع آلاینده، ایمنی و سلامت عمومی جامعه حفظ شود.»

