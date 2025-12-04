سفیر عمان در تهران با پیام رسمی از سوی دولت و ملت عمان، رفتار انسانی و مدیریت منسجم شهر فرودگاهی امام خمینی در رسیدگی به مسافران پرواز سلام‌ایر را ستود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عصر سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، پرواز شرکت «سلام‌ایر» در مسیر مسقط–تهران–مسقط پس از انجام یک فرود عادی در فرودگاه، به‌دلیل اعلام خلبان مبنی بر ترک‌خوردگی شیشه‌ی کابین هدایت، امکان ادامه پرواز نیافت. طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری شرکت هواپیمایی عمانی و نبود خدمات کافی، موجب اعتراض و نگرانی مسافران شد.

در پی این رخداد، رامین کاشف‌آذر، سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی با حضور در میان مسافران – شامل اتباع عمانی، هندی و ایرانی – شخصاً روند اسکان، پذیرایی و مدیریت شرایط را هدایت کرد و امکانات رفاهی لازم برای اقامت آنان تا زمان رفع مشکل یا تأمین پرواز جایگزین فراهم ساخت؛ اقدامی که رضایت مسافران را در پی داشت.

صبح روز بعد، سفیر عمان در تهران با حضور در شهر فرودگاهی،در دیداری رسمی با رامین کاشف‌آذر، از سوی دولت و ملت عمان از این رفتار مسئولانه و محترمانه تقدیر کرد. او این اقدام را نشانه‌ای از اعتماد و دوستی پایدار میان دو کشور ایران و عمان دانست.

کاشف‌آذر نیز تأکید کرد که «رعایت حقوق مسافران در شهر فرودگاهی امام خمینی برای کلیه شرکت‌های هواپیمایی الزامی است» و بر استمرار رویکرد انسانی و نظارت بر اجرای آن تأکید کرد.