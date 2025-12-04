اجلاسیه سرداران و ۱۰۲ شهید سرافراز شهرستان مرزی پلدشت و دومین سالگرد شهید راه قدس و مداقع حرم سردار پناه تقی زاده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اجلاسیه سرداران و ۱۰۲ شهید سرافراز شهرستان مرزی پلدشت و گرمیداشت دومین سالگرد شهید راه قدس و شهید مدافع حرم سردار پناه تقی زاده با حضور اقاشار مختلف مردم. خانواده‌های معظم شهداء و مسئولین استانی و شهرستانی در سالن بصیرت این شهرستان با شکوه خاصی برگزار شد.

مشاور فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در این مراسم گفت: شهداء با نثار خون پاکشان به قرب الهی رسیدند و عاملی برای اقتدار. آرامش و شکوفایی ظرفیت‌های عظیم ملت ایران شدند

سردار سعید قربانژاد خاطر نشان کرد پیام شهداء برای ما ایستادگی در مقابل ظلم و استکبار جهانی و تابعیت از فرامین رهبری بود و ما وظیفه داریم برای عزت. اقتدار کشور. راه شهدای عزیز را با قدرت ادامه دهیم

سرهنگ منصور یوسفی معاون اجرائی و دبیر کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی گفت: دومین کنگره سرداران و ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی در چهارم بهمن ماه سال جاری همزمان با سالروز ولادت علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس روز جانباز برگزار و عملیاتی خواهد شد.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت در این مراسم معنوی گفت: همان طور که حضرت آقا فرمودند گرامیداشت یاد و خاطره شهداء کمتر از شهادت نیست بایستی این یادواره‌ها برای انتقال روحیه ایثار مقاومت برای نسل جوان امتداد داشته باشد.

سرهنگ موسی عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت هم در این مراسم گفت این اجلاسیه در راستای برگزاری کنگره سرداران و ۱۲ هزار شهید استان با هدف انتقال روحیه ایثار و شهادت به نسل جوان انقلاب برگزار شد.

این مراسم معنوی با تجلیل از خانواده معظم شهدا و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی به پایان رسید