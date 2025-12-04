به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حاجیه خانم فاطمه سلطان ملک مادر شهیدان والامقام علی رضا و عصمت پورانوری در دزفول پس از سال‌ها تحمل فراق، به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی افزود: فرزندان این مادر صبور شهیده عصمت پورانوری متولد ۱۳۴۱ در ۱۹ آذرماه ۱۳۶۰ در اثر بمباران هوایی شهر دزفول و جاوید الاثر شهید علیرضا پورانوری متولد ۱۳۴۴ حین عملیات والفجر مقدماتی در ۲۱ بهمن ۱۳۶۱ در جبهه زلیجان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک این مادر گرانقدرروز جمعه ۱۴ آذرماه ساعت ۹/۳۰ صبح در گلزار شهدای شهیدآباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.