رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت عوامل کانال تلگرامی ضد انقلاب "شکار مزدور" در شهرهای غربی استان توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) در اداره کل اطلاعات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در پی اشراف کامل اطلاعاتی و پیگیریهای صورت گرفته و در نهایت از دسترس خارج شدن کانال تلگرامی "شکار مزدور"، دستگیری عوامل این شبکه در دستور کار دادستانی چالوس قرار گرفت.
وی با اشاره به بازداشت و دستگیری عوامل اصلی کانال تلگرامی "شکار مزدور" با صدور دستور قضایی از سوی دادستان چالوس، افزود: این افراد با بکارگیری اشخاص معتمد در شهرستانها و جمع آوری اخبار در قبال دریافت وجه، به طور مستقیم با ادمین کانال مرتبط بوده و با ارسال اخبار برای مشارالیه، ضمن تهدید مردم و مسئولین مبالغ هنگفتی را کسب کرده و سبب بی آبرویی شهروندان میشدند.
پوریانی گفت: هشت عضو اصلی این کانال تلگرامی در ایران در شهرهای رامسر، تنکابن، چالوس، عباس آباد و نوشهر پس از ۱۰ ماه تحقیقات کامل و رصد دقیق و محرمانه اطلاعاتی از سوی دستگاه قضایی مازندران و سربازان گمنام امام زمان (ع) در اداره کل اطلاعات استان طی عملیاتی ضربتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده واحد در دادسرای چالوس با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران، مشارکت در تشکیل و اداره شبکه برای برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام را از جمله عناوین اتهامی متهمین عنوان و بیان کرد: تحقیقات کامل تا دستگیری سایر عوامل مرتبط ادامه خواهد داشت.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به شناسایی دنبال کنندگان این جریان منحرف، به آنها هشدار داده میشود هرچه سریع تر، نسبت به ترک کانال معاند مذکور اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: افرادی که تاکنون با کانال مذکور همکاری داشتهاند در صورت معرفی خود به دستگاه امنیتی، مشمول رافت اسلامی خواهند شد.
پوریانی تاکید کرد: افرادی که مورد هتک حیثیت و سوءاستفاده این کانال قرار گرفتهاند نیز میتوانند برای ثبت شکایت به دستگاه قضایی استان مراجعه کنند.