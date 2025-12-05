دو مرکز غیرمجاز فعال در حوزه دندان‌پزشکی و خدمات پوست، مو و زیبایی در شهر آبادان تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان از تعطیلی دو مرکز غیرمجاز فعال در حوزه دندان‌پزشکی و خدمات پوست، مو و زیبایی در شهر آبادان خبر داد.

دکتر مسعود هدایت اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات متعدد مردمی و بررسی‌های میدانی توسط کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان مشخص شد این دو مرکز بدون صلاحیت حرفه‌ای، اقدام به مداخله در امور پزشکی می‌کردند.

فعالیت این مراکز مصداق بارز اقدام تهدیدکننده علیه بهداشت فردی و عمومی محسوب می‌شود و با توجه به اهمیت سلامت شهروندان و ضرورت صیانت از حقوق عامه، رسیدگی فوری در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت سلامت جامعه و پیشگیری از جرایم مربوط به دخالت در امور پزشکی توسط تعدادی افراد سودجو و فرصت‌طلب، دستور تعطیلی مراکز صادر و برای متخلفان، پرونده دخالت در امر پزشکی تشکیل شد. این اقدام با دستور مقام قضایی و در حضور تیم نظارت بر درمان، نماینده حقوقی دانشگاه و پلیس اماکن عمومی اجرا و این دو مرکز مهر و موم شد.

دکتر هدایت با تأکید بر اینکه انجام هرگونه اقدام دندان‌پزشکی و زیبایی نیازمند آموزش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و وجود شرایط ایمن است، گفت: مراجعه به مراکز غیرمجاز، به‌ویژه در حوزه دندان‌پزشکی، می‌تواند عواقب بسیار جدی و حتی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد. این مراکز معمولاً فاقد شرایط استریل، تجهیزات استاندارد و نظارت‌های الزامی هستند. کوچک‌ترین خطای فرد فاقد صلاحیت ممکن است به عفونت‌های شدید، آسیب دائمی به بافت‌های دهان، انتقال بیماری‌های عفونی و حتی تهدید جان بیمار منجر شود.

او درباره خدمات پوست و مو هشدار داد: درمان‌های زیبایی مانند تزریق ژل و بوتاکس، لیزر، مزوتراپی و سایر مداخلات پوستی در مراکز غیرمجاز می‌تواند باعث نکروز (مرگ بافتی)، آسیب عصبی، سوختگی، عفونت، اسکار‌های ماندگار و واکنش‌های شدید آلرژیک شود. هیچ اقدام درمانی در این حوزه‌ها نباید بدون حضور پزشک و دندان‌پزشک دارای پروانه معتبر انجام شود.

سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است و با مداخله‌گران در امور پزشکی بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.

او از همشهریان خواست برای انجام هرگونه اقدام دندان‌پزشکی یا خدمات زیبایی، تنها به مراکز دارای مجوز رسمی، مسئول فنی مقیم و تأییدیه‌های قانونی مراجعه کنند. انتخاب مراکز غیرمجاز به‌ظاهر ارزان، ممکن است خسارت‌های مالی سنگین، عوارض جسمی طولانی‌مدت و حتی خطرات جدی برای سلامت آنان ایجاد کند.