مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس پیشبینیها برای امروز و فردا سامانه بارشی در استان فعال است و بارشهایی بهصورت پراکنده و خفیف خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، معصومه نوروزی افزود: در فعالیت سامانه بارشی در این استان برای لیرابی ۵ میلیمتر، بازفت، کوهرنگ، شهرکرد و فارسان ۳ میلیمتر و بقیه نقاط استان حدود ۱ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.
وی گفت:در اثر وقوع مه، دید افقی در شهرکرد به کمتر از ۱۰۰ متر رسیده، این در حالی است که در برخی از نقاط شهر دید کمتر از ۱۰ متر هم گزارش شده است.
نوروزی یادآور شد: نسبت به روز گذشته دمای شهرکرد تغییری نداشته و صبح امروز دمای منفی یک درجه سانتیگراد به ثبت رسید، اما برای برخی از نقاط مثل شهرستان بن، ۵ درجه سانتیگراد افت دما گزارش شده است.
وی عنوان داشت: بر اساس پیشبینیها برای امروز و فردا سامانه بارشی در استان فعال است و بارشهایی بهصورت پراکنده و خفیف خواهیم داشت.