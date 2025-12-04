معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درباره سرنوشت خرس پردیسان گفت: ما نفهمیدیم این حیوان چه شد، آن پارک از تمام جهات باز است و مردم به طور آزادانه تردد می‌کنند. شاید کسی آن را دیده و، به راحتی برده باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما صفایی نبود سیستم نظارتی دقیق را علت مهم این حادثه بیان کرد و گفت: ضعف از ما بود که دوربین‌گذاری‌ها دقیق نبود و نفهمیدیم این حیوان چه شد.بعد از این حادثه نهایت کاری که می‌توانستیم انجام دهیم را به کار گرفتیم تا از گونه‌های موجود در اسارت با حداکثر دقت مراقبت کنیم.

او با بیان اینکه کلینیک پردیسان در اصل یک «درمانگاه و مرکز تیمار» حیوانات است و نه یک محل نگهداری دائم، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، نبود برنامه‌ریزی و سوءمدیریت موجب شده بود که حیوانات مختلف بی‌رویه به این مرکز منتقل شوند، در حالی که امکانات و فضای پردیسان بسیار محدود است.

معاون دفتر حیات وحش با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست متولی جانوران وحشی است، ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم درمانگاه را به رسالت اصلی خود بازگردانیم. یعنی حیوانات وحشی آسیب‌دیده یا نیازمند به تیمار، با هدف رهاسازی در طبیعت پذیرش شوند. حیواناتی که امکان رهاسازی ندارند، به مراکز معتبر و دارای منتقل می‌شوند. برای انتخاب این مراکز، ارزیابی جامعی بر اساس ۷۱ پارامتر در ۱۶ محور انجام و باغ‌وحش‌های کشور رده‌بندی و ستاره‌دار شده‌اند. تصمیم بر این است که این حیوانات به باغ وحش‌هایی تحویل داده شوند که در رده بالا قرار دارند یا ستاره دارند.

صفایی از اجرای سه اساسنامه جدید در کلینیک پردیسان خبر داد و درباره جزئیات آن‌ها گفت: از این پس هر حیوان در بدو ورود به طور کامل شناسه‌گذاری می‌شود (میکروچیپ، حلقه یا تگ) و تمام اطلاعات آن شامل تاریخ، علت ورود، روند درمان و سرنوشت نهایی در یک سامانه یکپارچه ثبت می‌گردد.

اساسنامه دوم برای ورود افراد است. تنها کارکنان مجاز شامل دامپزشکان، تیمارگران و نظافتچیان می‌توانند به محدوده نگهداری حیوانات وارد شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: اساسنامه سوم برای این است که کلیه اطلاعات در قالب سامانه بروند. برای حدود ۳۰ شاخص اطلاعاتی در قالب سامانه تعریف شده تا تمام فرآیندها به صورت متمرکز و قابل رصد برای واحدهای ذی‌ربط ثبت شود.

صفایی تأکید کرد: همه این اقدامات در جهت ساماندهی و ارتقای کیفی کلینیک پردیسان است تا این مرکز بتواند به طور تخصصی به حیوانات وحشی نیازمند خدمات درمانی رسیدگی کند. برنامه‌ای برای تعطیلی یا تخلیه وجود ندارد، بلکه برعکس، در حال افزایش ضریب ایمنی و شفافیت در مدیریت آن هستیم.