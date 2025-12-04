به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از تداوم جمع‌آوری تور‌های صید غیرمجاز و استمرار طرح مقابله با صید غیرقانونی در مسیر رودخانه زرینه‌رود خبر داد.

موسی جسور با بیان اینکه این اقدام با هدف حفظ ذخایر آبزی و صیانت از اکوسیستم آبی منطقه انجام می‌شود، گفت: یگان حفاظت محیط زیست با گشت‌زنی‌های مستمر، حضور میدانی مؤثر و پایش مداوم مسیر رودخانه، با هرگونه صید غیرمجاز برخورد قاطع خواهد کرد.

وی با هشدار به متخلفان افزود: استفاده از ادوات ممنوعه یا اقدام به صید در فصل ممنوعیت، تخلف محسوب شده و طبق قوانین محیط زیست با متخلفان برخورد خواهد شد. تور‌های غیرمجاز علاوه بر کاهش ذخایر آبزی، پایداری اکوسیستم رودخانه را نیز با تهدید جدی مواجه می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب همچنین با قدردانی از مشارکت صیادان مجاز و گزارش‌های مردمی اظهار کرد: همکاری شهروندان نقش مهمی در کاهش تخلفات صید دارد و حفاظت از رودخانه‌ها تنها با همراهی عمومی و رعایت قوانین امکان‌پذیر است.